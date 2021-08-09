شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم صح.. 5 طرق للتأكد من اتباع الدايت المناسب أبرزها الشعور بالشبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن يتطلب الكثير من الانضباط، ففقد لا تظهر النتائج بسرعة، على الرغم من القيام بكل شيء والتخلي عن الأطعمة غير المناسبة، وبالتالي، لا يظل من المهم اتباع نظام غذائي يناسب احتياجاتك ونمط حياتك بشكل أفضل، ومن المهم أيضًا متابعة التقدم المحرز، والتحقق مما إذا كان النظام الغذائي مناسباً لمساعدتك في تحقيق أهدافك، فى هذا التقرير نتعرف على 5 طرق للتأكد من اتباعك الريجيم المناسب لك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 طرق للتأكد من اتباعك الريجيم المناسب لك

تشعر بالشبع والرضا بعد تناول وجباتك

عندما نتناول الطعام، فإن أمعائنا تشير إلى الدماغ حول تحقيق الشبع - فقط عندما تستهلك الجودة المناسبة من الأطعمة، ومع أي نظام غذائي ، من الجيد أن تضع في اعتبارك نوع الأطعمة التي تتناولها وأي عناصر غذائية أو مجموعات غذائية تنقصك.

مع وجود خطة غذائية جيدة، من المحتمل أنك ستحقق الشبع في وقت مبكر، ولا تشعر بالحاجة إلى الأكل بلا عقل، أو الشعور بالحرمان من شيء ما إن اختيار الأطعمة الطازجة وتناول عدد أقل من الوجبات المصنعة وتناول الطعام في المواعيد المحددة سيفيد صحة أمعائك وكذلك عملية التمثيل الغذائي.

لديك طاقة أكثر من المعتاد

بصرف النظر عن التمارين الرياضية المنتظمة، فإن الشيء الوحيد الذي يضيف لك القوة ويشحنك هو الطعام الذي تتناوله. مع اتباع نظام غذائي جيد يساعدك على إنقاص الوزن ، ستتمكن من رؤية اختلاف جذري في مستويات الطاقة الإجمالية والمزاج والشعور بإعادة الشحن سيساعدك التمثيل الغذائي المحسن والطاقة المضافة أيضًا على أداء أفضل عند ممارسة الرياضة، وحرق الدهون، والأهم من ذلك ، الشعور بتوتر أقل أو خمول ومن ثم ، تحقق مما إذا كان النظام الغذائي الذي تتبعه يجعلك أكثر نشاطًا على المدى الطويل.

النوم بشكل أفضل

ضمان عدم اضطراب نومك يعد علامة جيدة لقياس تأثير النظام الغذائي الجيد على إنقاص الوزن.

إذا كنت لا تنام جيدًا ، أو تشعر بالجوع حول أوقات النوم ، أو حتى أثناء النوم ، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى تناول الطعام خارج الجدول الزمني، مما يؤدي إلى اضطراب المعادلات الهرمونية أيضًا.

عدم النوم جيدا قد يؤدي إلى تقليل فقدان الوزن لذلك ، إذا وجدت نظامًا غذائيًا يدعم دورات نومك، التزم به.

الملابس بدأت تناسبك بشكل أفضل من ذي قبل

تظل ملاحظة الاختلاف في الطريقة التي تناسبك ملابسك علامة مهمة على فقدان الوزن بصرف النظر عن التغييرات الصحية، فإن النظام الغذائي الجيد سيقلل أيضًا من مستويات الدهون ويجعل الملابس مناسبة لك بشكل أفضل مما كانت عليه في السابق.

مع تحسن الحالة المزاجية أيضًا، سيكون لديك مزاج أفضل لتحقيق أهدافك.

أن يبدو الأمر أشبه بنمط حياة وليس مجرد نظام غذائي مؤقت

يجب أن يكون النظام الغذائي الذي تختاره نمط حياة شامل، وليس مجرد بدعة مؤقتة تتبعها، هناك احتمالات ، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لا يشجع فقط على إنقاص الوزن ولكن أيضًا يغرس ممارسات وتغييرات غذائية جيدة، فلن يكون النظام الغذائي مجرد نظام غذائي ولكن تغيير نمط الحياة تمامًا والذي لا يبدو أنه عمل روتيني ولكنه عادة جيدة.