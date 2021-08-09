رئيس "بيونتيك": الجيل الأول من اللقاح الذي طورته الشركة مع مختبرات فايزر الأمريكية فعّال

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك" الألمانية، الإثنين، أن الجيل الأول من اللقاح الذي طورته الشركة مع مختبرات فايزر الأمريكية فعّال ضد متحورات فيروس كورونا مثل "دلتا" ولا يحتاج إلى تعديل في الوقت الحاضر.



وقال أوغور شاهين للصحفيين: "من المحتمل تماماً أن تظهر متحورات جديدة خلال ستة أشهر إلى 12 شهراً، وأن يتحتّم تعديل اللقاح، لكن هذا لم يحصل في الوقت الحاضر".

وأوضح أن قرار تعديل اللقاح يجب أن يتخذ فقط في حال تبين بشكل واضح أنه لم يعط نتيجة أو أنه لم يوفر حماية كافية ضد الفيروس.

ومع تبدّل الوضع الصحي سريعاً، يرتدي التوقيت أهمية كبرى لتعديل اللقاح في الوقت المناسب.

وقال شاهين: "إذا اتخذنا قراراً في الوقت الحاضر، قد يتبين أنه خاطئ بعد مضي ثلاثة أو ستة أشهر في حال سادت متحورة أخرى، وبالتالي، فإن توقيت القرار يجب أن يكون مناسباً".

وتابع: "في الوقت الحاضر، لدينا أدلة جيدة على أن الجرعة المعززة كافية تماماً".

من جهتها، دعت مختبرات فايزر مراراً إلى إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح في ظل الموجة الأخيرة من الإصابات.

وأعلنت بلدان مثل فرنسا وألمانيا أنها ستباشر توزيع جرعات ثالثة للمسنين والأشخاص المعرضين للإصابة اعتباراً من سبتمبر/أيلول.

وباعت "بيونتيك- فايزر" حوالي مليار جرعة من لقاحهما إلى أكثر من مئة بلد أو منطقة في العالم.

وتتوقع الشركتان أن تصل قدرتهما الإنتاجية السنوية إلى ثلاثة مليارات جرعة بحلول نهاية السنة وإلى أربعة مليارات جرعة في 2022.