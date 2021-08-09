اليمن يسجل 22 إصابة مؤكدة بكورونا و3 وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اللجنة الوطنية للطوارئ ومواجهة كورونا المستجد في اليمن، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بالوباء، اليوم الإثنين، في عموم البلاد.

وتؤكد الأرقام تزايد حالات الإصابة في اليمن، بعد انحسار أعداد المصابين بالوباء خلال الشهرين الماضيين.

وأشارت إحصائيات اللجنة، التابعة للحكومة اليمنية، إلى أن الإصابات المؤكدة، توزعت على 6 محافظات يمنية.

وسجلت 5 حالات في محافظة حضرموت، ومثلها في محافظة مأرب، كما سجلت عدن 4 إصابات، وكذلك 4 إصابات بسقطرى.

بينما تم تسجيل 3 حالات في محافظة شبوة، وحالة واحدة في مدينة تعز.

اللجنة الوطنية رصدت وفاة 3 حالات، 2 منها في حضرموت، وواحدة بمحافظة مأرب، كما سُجلت 13 حالة شفاء جميعها في مدينة عدن.

وبهذا يصبح إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن (7187) إصابة، منها (1389) حالة وفاة، و(4355) تعافٍ.





يأتي هذا في الوقت الذي تمتنع فيه مليشيات الحوثي عن الاعتراف بوجود الجائحة في مناطق سيطرتها.

وكان وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح حذر مؤخرا من احتمال حدوث موجة ثالثة من الوباء في البلاد.

وقبل أسابيع، ذكرت وزارة الصحة اليمنية، عبر وكيلها الدكتور علي الوليدي أنها بصدد استقبال أكثر من 500 ألف جرعة لقاح جونسون الأمريكي، للتطعيم ضد كورونا.

وأشار إلى أن هذه الكمية سيوفرها حلف كوفاكس، الذي يضم أكثر من 190 دولة، من بينها اليمن.

وسبق لليمن أن حصلت على 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني، المقدم من منظمة الصحة العالمية.

ومنذ أبريل/نيسان وحتى يوليو/تموز الماضيين، استطاعت وزارة الصحة اليمنية تلقيح مواطنيها بهذه الكمية، وسط إقبال كبير.