شكرا لقرائتكم خبر عن لراغبى خفض الوزن.. استبدل وجبة الإفطار بعصير القهوة البارد بمكونات صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Fitwirr، عن أن هناك بعض الأيام التي لا تريد فيها القهوة الساخنة، وهذا تغيير منعش في وتيرة عشاق القهوة في جميع أنحاء العالم، كل ما تحتاجه هو بعض المكونات البسيطة التي ربما تكون متوفرة لديك، يمكن تجربته بدلاً من فنجان قهوة الصباح الساخنة، حيث يعتبر عصير القهوة مفيدة وصحية ولا تساعد في زيادة الوزن لمن يرغبون في عمل رجيم لأنها تعتبر بديلة لوجبة الإفطار.

وقال الموقع، بالنسبة للكثيرين منا، فإن فنجان القهوة الصباحي يساعد في الشعور باليقظة وعدم الرغبة في النوم أو الكسل، ومع ذلك، هناك أيام تريد فيها شيئًا مختلفًا بعض الشيء.

عصير القهوة لذيذة ومثالية للإفطار وأثناء التنقل، ربما لا تكون العصائر مفهومًا جديدًا بالنسبة لك، فاذا كان لديك خلاط، يمكن تحضير عصير القهوة بسهولة، حيث يحتوى على مكونات تجعله باردا ودسما.

وأضاف الموقع: تحتوي وصفة عصير القهوة على القليل من المكونات فقط، ولكن يمكنك إضافة المزيد لجعلها مميزة حسب رغبتك، فعصير الفاكهة تُصنع من مجموعة متنوعة من الفاكهة، ويمكن إضافة القليل من المكونات الأخرى لإضفاء حلاوة اليه.



القهوة وفوائدها

مكونات عصير القهوة

يستخدم هذا العصير القهوة في الأساس، وبعض الموز، وحليب اللوز المبرد للقشدة، والتمر لتحليته.

وأضاف الموقع أن البعض يفضل حليب اللوز لأن الكثير من الناس يفضلون بديلًا خاليًا من منتجات الألبان، ولكن يمكنك استخدام أي نوع من الحليب النباتي، يمكن استبداله أيضًا بحليب جوز الهند أو الشوفان، ففي بعض الأحيان هناك بعض الأيام التي لا تريد فيها القهوة الساخنة، وهذا التغيير للأشخاص الذين يعشقون القهوة في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن أن يكون عصير القهوة فطار صحى وخفيف ومفيد ويمكن أخذه عند التنقل من مكان لآخر، فالقهوة ليست مجرد مشروب صباحي، بل يمكن أن تكون رائعة كقهوة لفترة بعد الظهر.



القهوةالساخنة

وقال الموقع: تحتوي القهوة على مادة الكافيين، وهو منبه ويعطيك دفعة للطاقة لمساعدتك على اجتياز التمارين الرياضية.

وتحتوي العصائر الصحية على مزيج من الفواكه والحليب ومصدر للبروتين مثل زبدة الجوز: زبدة الفول السوداني وزبدة اللوز ومسحوق البروتين والزبادي اليوناني.

إلى جانب إعطائك الطاقة، فإن للقهوة أيضًا بعض الفوائد الأخرى مثل زيادة الأدرينالين والدوبامين والنورادرينالين التي تساعد على تنشيط الناقلات العصبية في الدماغ، كما أنه يحتوي على فيتامين ب 12 وفيتامين ب 5 والمنجنيز والبوتاسيوم والماغنيسيوم والنياسين، فالشيء الجميل في القهوة هو أنه يمكن تقديمها ساخنة كمشروب صباحي أو على مثلجة لتناول مشروب منعش بعد الظهر.

وأوضح الموقع، أنه من الأفضل عدم شربه ليلًا إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم، يمكن أن يبقيك مستيقظًا إذا شربته في وقت متأخر من المساء.

كيفية صنع عصير القهوة:

استيقظ على عصير القهوة الصحي والحيوي واللذيذ! إنه مشروب قهوة رائع يجعلك تبدأ يومك بشكل صحيح.

المكونات:

نصف كوب قهوة ( قوي ومبرد)

نصف كوب حليب نباتي من اختيارك (حليب اللوز أو حليب جوز الهند أو حليب الكاجو).

1 موزة مثلجة (مقشرة ومقطعة إلى قطع صغيرة)

2 تمر

1 ملعقة صغيرة من بذور الشيا

عدد قليل من مكعبات الثلج

أي شيء آخر تريد إضافته

طريقة الصنع:

امزج جميع المكونات معًا حتى تصبح ناعمة ودسمة، تصب في كوب، وتقدم على الفور، العصير طريقة رائعة لإضافة القليل من النشاط إلى روتينك الصباحي المزدحم، اسكبه في كوب السفر الخاص بك مع غطاء قابل لإعادة الاستخدام واستخدمه للحصول على طريقة سريعة وسهلة للحصول على الكافيين، يمكنك إضافة بعض الدهون الصحية لعمل عصير كريمي بمذاق لذيذ.