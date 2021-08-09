شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض انخفاض ضغط الدم.. ومتى تذهب للطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفاض ضغط الدم من المشاكل الصحية التي قد تتسبب في مضاعفات خطيرة إذا تم إهمالها وعدم علاجها، حيث يتقلب ضغط الدم لدينا على مدار اليوم اعتمادًا على النشاط الذي نقوم به لكن الانخفاض المفاجئ في مستوى ضغط الدم إلى مستوى منخفض للغاية يمكن أن يؤدي إلى الدوار والإغماء وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم مهددًا للحياة، ويمكن أن يكون سبب انخفاض ضغط الدم لأسباب وراثية أو الحمل أو الجفاف، إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من مشكلة انخفاض ضغط الدم ، يجب عليك استشارة طبيبك لمعرفة السبب الأساسي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو ضغط الدم المنخفض؟

يتم تقييم مستوى ضغط الدم على أساس رقمين معروضين على جهاز مراقبة ضغط الدم - الانقباضي (الرقم العلوي) والانبساطي (الرقم السفلي).

يشير الرقم الانقباضي إلى ضغط الدم عندما ينقبض القلب بينما يصور الرقم الانبساطي الضغط عند استرخاء عضلات القلب.

يُقاس مستوى ضغط الدم دائمًا بالمليمترات الزئبقية (مم زئبق)، ويتم تصنيف مستوى الضغط على النحو التالي:

-انخفاض ضغط الدم: ضغط الدم الانقباضي أقل من 90 ملم زئبق أو الانبساطي أقل من 60 ملم زئبق.

-الطبيعي: الانقباضي أقل من 120 والانبساطي أقل من 80 ملم زئبق.

-ارتفاع ضغط الدم: الانقباضي فوق 120 ملم زئبق أو الانبساطي فوق 80 ملم زئبق.

تحتاج إلى اتخاذ تدابير فورية لإعادة مستوى ضغط الدم إلى طبيعته في حالة انخفاضه لذلك عليك أولاً التعرف على أعراض انخفاض ضغط الدم.

أعراض انخفاض ضغط الدم

ضعف وتعب

قد يجعلك انخفاض ضغط الدم تشعر بالضعف والتعب قد لا تتمتع بالقوة حتى للمشي بخطوتين أو ثلاث خطوات بشكل صحيح دون دعم في حالة حدوث انخفاض مفاجئ في مستوى ضغط الدم.

دوار وإغماء

الدوخة هي عرض لانخفاض ضغط الدم إذا كان الضغط منخفضًا جدًا، فقد يتعرض الشخص للإغماء.

الجفاف

هناك علاقة وثيقة بين انخفاض ضغط الدم والجفاف عندما ينخفض ​​مستوى ضغط الدم، قد تشعر بمزيد من العطش.

أعراض أخرى لانخفاض ضغط الدم

صعوبة في التركيز وعدم وضوح الرؤية

كما يمكن أن يؤدي عدم كفاية تدفق ضغط الدم إلى أعضاء الجسم إلى صعوبة التركيز قد لا تتمكن من رؤية الأشياء الموضوعة بالقرب منك بوضوح أو التركيز على العمل الذي تقوم به.

برودة الجلد وسرعة التنفس

يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى صدمة قد تؤدي إلى برودة الجسم وتعرق الجلد حتى معدل تنفسك سيزداد ويصبح نبضك ضعيفًا إذا لاحظت هذه الأعراض ، فأنت بحاجة إلى طلب مساعدة طبية فورية.

الإجراءات التي يمكنك اتخاذها في المنزل

إذا كنت تعاني بانتظام من مشكلة انخفاض ضغط الدم، استشر طبيبك لتقييم سبب ذلك ووصف الدواء وفقًا لذلك.

بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل عند المعاناة من انخفاض ضغط الدم هي:

-حافظ على رطوبتك واشرب الماء

-تجنب التدخين

-تناول الأطعمة الصحية والغنية بالصوديوم

-اشرب عصير الطماطم بانتظام

-حرك ساقيك قبل النهوض من السرير لتحفيز تدفق الدم

متى تتصل بالطبيب؟

إذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى مشاكل صحية خطيرة وقد يؤدي إلى الوفاة يجب أن تسعى للحصول على رعاية طبية فورية إذا لاحظت أيًا من الأعراض المذكورة أدناه:

-الطفح الجلدي

-ضيق التنفس

-دوار أو ارتباك

-تورم في الفم أو اللسان أو الحلق أو الشفتين

-صعوبة في البلع

-جلد متعرق أو رطب

-الانزعاج الشديد

-ارتفاع معدل ضربات القلب