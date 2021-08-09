شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر فيروس كورونا على أعضاء الجسم المختلفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تستمر أعراض فيروس كورونا أحيانًا لعدة أشهر، ويمكن للفيروس أن يتلف الرئتين والقلب والدماغ ، مما يزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل صحية طويلة الأمد، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يتعافى معظم المصابين بمرض فيروس كورونا تمامًا في غضون أسابيع قليلة، و لكن بعض الناس حتى أولئك الذين لديهم أعراض خفيفة من المرض يستمرون في الشعور بالأعراض بعد شفائهم.

يعاني كبار السن والأشخاص الذين يعانون من العديد من الحالات الطبية الخطيرة من أعراض فيروس كورونا المزمنة ولكن حتى الشباب الذين يتمتعون بصحة جيدة يمكن أن يشعروا بالتوعك لأسابيع إلى شهور بعد الإصابة، تشمل العلامات والأعراض الشائعة التي تستمر مع مرور الوقت ما يلي: الإعياء، ضيق التنفس، سعال، ألم المفاصل، ألم صدر، مشاكل في الذاكرة أو التركيز أو النوم، آلام في العضلات أو صداع، سرعة ضربات القلب أو الخفقان، فقدان حاسة الشم أو التذوق، الاكتئاب أو القلق، حمى، دوار عند الوقوف".

على الرغم من أنه يُنظر إلى كورونا على أنه مرض يصيب الرئتين بشكل أساسي ، إلا أنه يمكن أن يتلف العديد من الأعضاء الأخرى أيضًا، و قد يؤدي تلف هذا العضو إلى زيادة خطر حدوث مشاكل صحية على المدى الطويل، و تشمل الأعضاء التي قد تتأثر :

1:القلب: أظهرت اختبارات التصوير التي أجريت بعد أشهر من التعافي من كورونا تلفًا دائمًا لعضلة القلب ، حتى لدى الأشخاص الذين عانوا من أعراض كورونا خفيفة فقط ، و قد يزيد هذا من خطر الإصابة بفشل القلب أو مضاعفات القلب الأخرى في المستقبل.

2:الرئتان: يمكن أن يتسبب نوع الالتهاب الرئوي المرتبط غالبًا بكورونا في تلف طويل الأمد للأكياس الهوائية الدقيقة في الرئتين، و يمكن أن يؤدي النسيج الندبي الناتج إلى مشاكل في التنفس على المدى الطويل.

3:المخ: حتى عند الشباب ، يمكن أن يتسبب مرض كورونا في حدوث سكتات دماغية ونوبات صرع ومتلازمة جيلان باريه وهي حالة تسبب شللًا مؤقتًا، و قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض باركنسون ومرض الزهايمر.

جلطات الدم ومشاكل الأوعية الدموية

يمكن لفيروس كورونا أن يجعل خلايا الدم أكثر عرضة للتكتل وتشكيل جلطات، في حين أن الجلطات الكبيرة يمكن أن تسبب نوبات قلبية وسكتات دماغية ، ويعتقد أن الكثير من تلف القلب الناجم عن كورونا ينجم عن جلطات صغيرة جدًا تسد الأوعية الدموية الدقيقة.

تشمل الأجزاء الأخرى من الجسم المصابة بجلطات الدم الرئتين والساقين والكبد والكلى، و يمكن لـ كورونا أيضًا أن يضعف الأوعية الدموية ويسبب تسربها ، مما يساهم في حدوث مشاكل طويلة الأمد في الكبد والكلى.