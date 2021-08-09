شكرا لقرائتكم خبر عن إكسبرس: بعض الأمريكان يتلقون جرعة معززة من لقاح كورونا رغم عدم موافقة FDA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ميديكال إكسبرس، عن أن البعض في الولايات المتحدة يحصل على اللقاحات المعززة للقاح كورونا دون موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA".

ولم توافق الحكومة الأمريكية على جرعات معززة ضد الفيروس، قائلة إنها لم تر بعد أدلة على أنها ضرورية، لكن عدد لا يحصى من الأمريكيين الآخرين تمكنوا من الحصول عليها من خلال الاستفادة من فائض اللقاحات في البلاد لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل.

وقالت ولش، طالبة دراسات عليا من ولاية ماين تدرس الهندسة الكيميائية، إنها تتابع العديد من علماء الفيروسات وعلماء الأوبئة على وسائل التواصل الاجتماعي الذين دافعوا عن المعززات.

أكدت ويلش، 26 عاما، المصابة بالربو وأمراض الكبد: "سأتبع هؤلاء الخبراء وسأحمي نفسي"، "لن أنتظر 6 أشهر إلى سنة أخرى حتى يوصوا بجرعة ثالثة."

بينما قالت شركة فايزر Pfizer إنها تخطط للحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" على جرعات معززة، تقول السلطات الصحية إنه في الوقت الحالي، يبدو أن اللقاح الكامل يحمي بشكل جيد.

ومع ذلك، أبلغ مقدمو الرعاية الصحية في الولايات المتحدة عن أكثر من 900 حالة لأشخاص حصلوا على جرعة ثالثة من لقاحات كورونا في قاعدة بيانات يديرها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفقًا لمراجعة أسوشيتد برس لبيانات النظام. نظرًا لأن الإبلاغ أمر طوعي، فإن النطاق الكامل للأشخاص الذين تلقوا جرعات ثالثة غير معروف.

يُظهر أحد المدخلات في قاعدة بيانات مركز السيطرة على الأمراض CDC أن رجلاً يبلغ من العمر 52 عامًا حصل على جرعة ثالثة من صيدلية في كاليفورنيا في 14 يوليو بقوله إنه لم يتلق واحدة مطلقًا ومن خلال تقديم جواز سفره، بدلاً من رخصة القيادة، كتحديد الهوية، ولكن عندما اتصلت الصيدلية بشركة التأمين الخاصة بالمريض، قيل لها إنه تلقى جرعتين في مارس.

في فرجينيا، حصل رجل يبلغ من العمر 39 عامًا على جرعة ثالثة في 27 أبريل بعد أن أظهر بطاقة لقاح تشير إلى أنه تلقى جرعة واحدة فقط، كشفت مراجعة السجلات عن لقاحاته السابقة، ثم أخبر المريض مقدم الخدمة أن الوقت بين جرعته الأولى والثانية كان أكثر من 21 يومًا، "لذا تحدثوا إلى مقدم الخدمة، الذي" أذن لهم "بالحصول على جرعة ثالثة"، كما جاء في أحد المداخلات.

قال جاريد بوليس حاكم ولاية كولورادو، في إفادة إخبارية أخيرة، إنه على علم بالسكان الذين تلقوا جرعة ثالثة باستخدام أسماء مزيفة، لكن لا مكتبه ولا وزارة الصحة بالولاية يمكن أن يقدموا أي دليل.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من عدم موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، قال مسؤولو الصحة العامة في سان فرانسيسكو، أنهم سيقدمون جرعة إضافية من لقاح فايزر أو موديرنا للأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة من مجموعة جونسون آند جونسون مشيرين إليها على أنها مكمل غذائي وليس لقاح معزز من موديرنا.

تبحث العديد من الدراسات في الحقن التعزيزية لبعض الفئات المعرضة للخطر، الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقالت الدكتورة ميشيل بارون، كبيرة المديرين الطبيين للوقاية من العدوى في نظامUCHealth ، وهو نظام رعاية صحية غير هادف للربح مقره في أورورا بولاية كولورادو، إن الحكم لم يصدر بعد بشأن ما إذا كان عامة الناس قد يحتاجون إليها، وقالت إن أفضل البيانات لصالح المعززات المحتملة هي للأشخاص الذين تعرض أجهزتهم المناعية للخطر.

وقال الموقع، تمكن عدد لا يحصى من الأمريكيين من الحصول على لقطات معززة من لقاحات كورونا على الرغم من أن الحكومة الأمريكية لم توافق عليها، إنهم يفعلون ذلك من خلال الاستفادة من فائض اللقاحات في البلاد والتتبع لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل.

وأوضح الموقع، إنه عندما بدأ متغير دلتا بالانتشار، قررت جينا ويلش عدم المجازفة: لقد حصلت على جرعة معززة ثالثة من لقاح كورونا من خلال الذهاب إلى عيادة وإخبارهم أنها كانت الجرعة الأولى لها.

لم توافق الحكومة الأمريكية على جرعات معززة لفيروس كورونا، قائلة إنها لم تر بعد أدلة على أنها ضرورية.