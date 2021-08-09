نظام غذائي خاص أثناء فترة المراهقة

في عمر 14 إلى 18 عاماً يحتاج المراهقون مثلا ..إلى وجبتين من الفواكه يومياً، ويبلغ مقدار وجبة الفواكه حجم قبضة اليد فقط

حبة متوسطة من التفاح أو الموز أو البرتقال أو الكمثرى، أو حبتان صغيرتان من البرقوق أو الكيوي أو المشمش