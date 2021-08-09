شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم الثلج.. يخلصك من 3 كيلو أسبوعيا ويزيد من حرق السعرات الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الثلج من أغرب أنواع الدايت التي يتبعها البعض من أجل تحقيق حلم النحافة والوصول الى وزن مثالى، بجانب أنها أيضا تعد من الحميات الغذائية التي تمكنك من إنقاص وزنك ومنح جسمك الانتعاش خاصة في فصل الصيف.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline ، فأن حمية مكعبات الثلج تعتمد على خفض شهيتك تجاه الوجبات المقدمة اليك، لذا يمكنك تناول قطع الثلج يوميا بجانب الوجبات التي تتناولها مما يساعدك في إدارة شهيتك.

وتعد حمية الثلج من الحميات الغذائية القديمة التي تم اتباعها ويقوم خلالها الشخص من تناول لتر من الماء المجمد من أجل حرق 160 سعرة حرارية، بجانب استهلاك الأطعمة الباردة والمجمدة.

ويعتمد دايت الثلج على تجميد الخضروات الغنية بالألياف مثل السبانخ والكرنب وتناولها وهى مجمدة أو عن طريق خفقها، بجانب تناول العصائر والمشروبات المجمدة مثل الليمون والبرتقال والتي تمنحك الترطيب والانتعاش وتساعدك في خسارة وزنك أيضا.

وأوصى الخبراء في هذه الحمية بتناول الثلج المجروش والذى يخفض شعورك بالجوع ويرفع كفاءة عملية التمثيل الغذائي مما يعمل على حرق الدهون المخزنة وخسارة الوزن في وقت قصير.

وأشار الخبراء إلى أن حمية الثلج تعمل على رفع حرارة الجسم من أجل إذابة الأطعمة المجمدة التي يتم تناولها، مما يزيد من عملية حرق السعرات الحرارية وبالتالي يمكنك من خسارة 3 كيلو من وزنك خلال أسبوع.

ويمكنك تطبيق هذه الحمية من خلال تناول مكعبات الثلج بين الوجبات الرئيسية، فيمكنك في وجبة الإفطار تناول الشاي الأخضر والبيض المسلوق، ثم تناول مكعبات الثلج بعد هذه الوجبة.

كما يمكنك تناول مكعبات الثلج قبل وجبة الغداء وقبل وجبة العشاء مع الالتزام بتناول أطعمة صحية خالية من الدهون.