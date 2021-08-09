وصف النظام بـ"الظالم".. إيران تعاقب أحد مدربي كرة القدم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاقبت إيران، أمير قلعه نويي"، مدرب نادي "غل غهر سيرجان" أحد أندية دوري كرة القدم، على خلفية وصفه النظام بـ"الظالم والقمعي".

وذكرت لجنة الأخلاق في الاتحاد الإيراني لكرة القدم في بيان، اليوم الإثنين، أنها "قضت بحرمان المدرب أمير قلعه نويي من الأنشطة الرياضية والتواجد مع فريقه لمدة ثلاثة أشهر، مع دفع غرامة مالية قدرها 300 مليون تومان (12 ألف دولار تقريبا)".

كما قضت لجنة الأخلاق في الاتحاد الإيراني لكرة القدم بإيقاف مساعد المدرب في نفس النادي، سعيد الهويي، لمدة شهرين عن مرافقة النادي في جميع مباريات كرة القدم في الموسم المقبل مع دفع غرامة مالية قدرها 30 مليون تومان (1200 دولار).

وقضت اللجنة ذاتها على نادي "غل غهر سيرجان" بدفع غرامة مالية قدرها 200 مليون تومان إيراني (8 آلاف دولار).



وبعد مباراة نصف نهائي الكأس الوطنية بإيران بين فريقي استقلال طهران وغل غهر سيرجان، والتي أسفرت عن هزيمة الأخير، قال المدرب أمير قلعة نويي، إنه : "في هذه الـ42 عامًا، كان كل شيء قمعًا وظلماً، ومثاله في كرة القدم نفسها حيث تقع هذه المظالم".



كما هاجم أمير قلعة نويي "الظلم"، وقال إنه "منذ الموسم الماضي خسر فريقه في كل مباراته أمام نادي استقلال طهران، بسبب الحكام".



وانتشرت تصريحات المدرب، التي تم بث مقاطع منها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع النطاق.



وفي السنوات الأخيرة، انتقد لاعبو ومدربو كرة القدم مرارًا وتكرارًا الظلم وتبديد حقوق الفرق لتعزيز مصالح الفرق الأخرى، لكن ملاحظات المدرب أمير قلعة نويي ترددت أكثر لأنه استخدم عبارة "42 عامًا من القمع"، في إشارة لفترة حكم النظام الإيراني الحالي الذي بدأ في 1979، واختتم بالقول، "افعل ما تشتهيه نفسك".