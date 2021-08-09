لماذا يطلب الطبيب فحص الموجات فوق الصوتية على الكلى؟

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القاهرة - سامية سيد - فحص الكلى بالموجات فوق الصوتية هو اختبار آشعة يستخدم الموجات الصوتية لفحص كليتيك يمكنه التحقق من حجم وشكل وموقع كليتيك، كما أنه يتيح لطبيبك معرفة مدى تدفق الدم إلى كليتيك، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية الموجات فوق الصوتية على الكلى واستخداماتها، بحسب موقع جامعة روشيستر الأمريكية.

لماذا احتاج إلى تصوير الكلى بالموجات فوق الصوتية؟

قد تحتاج إلى فحص بالموجات فوق الصوتية للكلى إذا كان الطبيب يعتقد أنك قد تكون لديك مشكلة في كليتيك. تشمل هذه المشاكل:

-كيس مائى على الكلى.

-ورم

-خراج

-تجمع السوائل

-عدوى

-حصوة كلوية

قد يكون لديك أيضًا فحص بالموجات فوق الصوتية للكلى للمساعدة في:

-أخذ عينة من نسيج الكلى (خزعة)

-تصريف السائل من كيس أو خراج

-وضع أنبوب تصريف في مكانه

-رؤية كيف يتدفق الدم إلى الكلى من خلال الشرايين والأوردة الكلوية

قد يستخدم الطبيب أيضًا الموجات فوق الصوتية بعد عملية زرع الكلى لمعرفة مدى جودة عمل الكلى المزروعة.

تستخدم الموجات فوق الصوتية محولًا يرسل موجات فوق صوتية بتردد عالٍ جدًا بحيث لا يمكن سماعه يتم وضع محول طاقة الموجات فوق الصوتية على الجلد، وتتحرك الموجات فوق الصوتية عبر الجسم إلى الأعضاء والهياكل الموجودة بداخله.

ترتد الموجات الصوتية من الأعضاء مثل صدى وتعود إلى محول الطاقة يعالج محول الطاقة الموجات المنعكسة، والتي يتم تحويلها بعد ذلك بواسطة الكمبيوتر إلى صورة للأعضاء أو الأنسجة التي يتم فحصها.

تنتقل الموجات الصوتية بسرعات مختلفة اعتمادًا على نوع النسيج الذي تمت مواجهته - أسرع عبر نسيج العظام وأبطأ في الهواء يتم ترجمة السرعة التي يتم بها إرجاع الموجات الصوتية إلى محول الطاقة ، وكذلك مقدار عودة الموجة الصوتية، بواسطة محول الطاقة على أنها أنواع مختلفة من الأنسجة.