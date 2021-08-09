شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الاحتياطات الواجب مراعاتها عند تناول الطعام بالخارج للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبقى التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا قائمًا بالرغم من انخفاض عدد الإصابات فى الوقت الحالى، لذلك من المهم الحفاظ على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للبقاء بعيدًا عن الإصابة بهذا الفيروس، وبينما يظل تناول الطعام في المنزل هو الخيار الأفضل والأكثر أمانًا وسط انتشار هذه الجائحة على مستوى العالم، ولكن يعشق الكثير منا تناول الطعام بالخارج وقد يكون مضطرًا أحيانًا لظروف العمل، لذلك هناك بعض النصائح والاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

الاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها عند تناول الطعام بالخارج: التأكد من نظافة المطعم

ابحث عن سلامة المطعم ونظافته أولًا، مثل التأكد من ارتداء الموظفون فيه للأقنعة وإذا كانوا يقومون بتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر أيضًا، بشكل عام التأكد من التزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خاصة التباعد الاجتماعي.

ارتد قناع الوجه

يجب عليك ارتداء قناع الوجه الخاص بك في جميع الأوقات ماعدا بالطبع عند تناول الطعام، أما دون ذلك أثناء انتظار وصول طلبك أو الفاتورة الخاصة بك فى المطعم فمن الأفضل الالتزام بارتداء القناع.



غسل اليدين

اغسل يديك

إلى جانب تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، تذكر دائمًا أن تغسل أو تعقم يديك باستمرار، تجنب أيضًا لمس الطاولات والكراسي قدر الإمكان، حاول استخدام طرق الدفع بدون تلامس، وإذا لمست أي سطح اغسل يديك جيدًا لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو افرك يديك بمطهر يحتوي على 60 في المائة على الأقل من الكحول.

تجنب الأماكن المزدحمة

الخروج إلى الأماكن المزدحمة ليس فكرة جيدة، أو الخروج مع الكثير من الناس ليس آمنًا أيضًا، حافظ على الخروج مع عدد قليل من الأشخاص سيساعد هذا في تقليل العدوى وتقليل فرص نقل الفيروس.



التباعد الاجتماعى

حافظ على التباعد الاجتماعي

حافظ على التباعد الاجتماعى قدر الامكان وأن تكون هناك مساحة مناسبة عند التحدث مع الموظفين بالمطعم، تأكد من جلوسك على بعد 6 أقدام على الأقل من أقرب الأشخاص إليك.