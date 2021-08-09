7 أسباب لتناول الأوريجانو

بيروت - نادين محمد -

الاوريجانو هو أحد التوابل الأكثر شيوعًا المستخدمة في الطهي فهو يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية التى تحسن مستويات الطاقة وتحسن أداء الجهاز المناعي.. وإليك أبرز الفوائد الصحية لتلك العشبة:

سبع فوائد محتملة لتناول الأوريجانو

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الأوريجانو له نكهة جريئة وحذرة تجعله مشهورًا للعديد من الأطباق.

تحسين أعراض الاكتئاب

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الأوريجانو مضاد فعال للهستامين يساعد في علاج بعض الحالات الالتهابية وقد تقلل من حب الشباب المزمن. ويمكن استخدامه كمضاد للبكتيريا للعدوى الشائعة.

عند مزجه بزيت الزيتون، فإن له العديد من الفوائد الصحية المحتملة، مما يجعله عنصرًا شهيرًا للطبخ في مخزنك ويشتهر برائحته العميقة والنفاذة التي تشبه الزعتر والمريمية.

تقليل الالتهابات

تشير إحدى الدراسات إلى أن الأوريجانو يقلل الالتهاب.. يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تستهدف تقليل الالتهاب نتيجة الإصابة أو العدوى.

هذه الخصائص لها عناصر مثل كارفاكرول والتى تحارب الجذور الحارة التي تغزو جسمك وتسبب الالتهاب.

محاربة سرطان القولون

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الخصائص المضادة للالتهابات في الأوريجانو قد تقلل من انتشار الأورام الحميدة للقولون.

تحسين الهضم

إذا كنت ترغب في تحسين عملية الهضم، فإن إضافة هذه العشبة إلى نظامك الغذائي يساعد على هضم الطعام وتوازن البكتيريا في الأمعاء لتقليل التقلصات وتحسين المسالك. قد يساعد حتى في إنقاص الوزن.

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علاج نزلات البرد والفيروسات

تظهر الدراسات الجديدة أن الأوريجانو قد يكون فعالاً في محاربة معظم الفيروسات، وخاصة نزلات البرد وينتج ذلك عن تركيز مادة البوليفينول التي لها خصائص مطهرة.

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الطفح الجلدي البسيط

تشير أبحاث أخرى إلى أنه يمكنك تطبيقه على الجلد لعلاج الأمراض الالتهابية مثل حب الشباب أو الطفح الجلدي البسيط وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون علاجًا محتملاً للتخلص من الثآليل. أفاد آخرون أن الأوريجانو لديه القدرة على تخفيف آلام قروح الآفة لأنه يمكن أن يقلل من التهيج والالتهاب.

علاج آلام العضلات والمفاصل

الأوريجانو من الأعشاب التي تساعد في علاج آلام العضلات والمفاصل فهي مضادة للالتهابات إلى جانب قدرتها على تخفيف الحالات الشائعة مثل آلام العضلات، وآلام أسفل الظهر، أو آلام الركبة المزمنة. ولكن قبل استخدامه، قد يكون من الأفضل استشارة الطبيب.

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