شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود الطبية» تقدم 8 نصائح مهمة لرفع مناعة الجسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، أنه لا توجد أطعمة معينة تقي من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، موجهة ثمانية إرشادات لرفع مناعة الجسم لتمكينه من مقاومة الأمراض.

وذكرت «سعود الطبية» عبر تويتر، أنه لرفع مناعة الجسم يجب اتباع الإرشادات الثماني التالية: اتباع نمط صحي ومتوازن، والإكثار من شرب الماء، وتقليل تناول الكربوهيدرات المكررة كالسكر ومنتجات الدقيق الأبيض كونها تعيق عمل الجهاز المناعي بكفاءة.

وتناول الأطعمة المضادة للأكسدة مثل الخضار والفواكه وإضافة الكركم في الأغذية المطهوة، وتناول الأغذية الغنية بالحديد لتجنب الإصابة بنقص الحديد، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة، وتناول الأغذية الغنية بـ(أوميجا 3)، وتناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين (ج) مثل الفلفل الرومي الملون والحمضيات وغيرها.