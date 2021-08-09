5 معتقدات خاطئة عن الفاكهة.. كيفية وتوقيت تناولها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما هو التوقيت الأفضل لتناول الفاكهة؟، هل يمكن استبدال وجبة كاملة بالفواكه؟، وغيرها الكثير من الأسئلة التي يود الكثيرون معرفة إجابتها.

من القدرة على زيادة الوزن إلى أفضل الأوقات لتناولها، هناك مجموعة من المعلومات والمعتقدات المضللة والخطيرة في بعض الأحيان التي تخص الفاكهة، والتي لا تسمح بالحصول الكامل على كافة فوائدها.





ولذلك، في التقرير التالي نستعرض أهم المعتقدات الكاذبة والخاطئة عن الفاكهة التي يجب وضعها في الاعتبار، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي".

- من الأفضل تناول الفاكهة على معدة فارغة

وتقول الأسطورة إن تناول الفاكهة مع الوجبات يمكنه إبطاء عملية الهضم، مما يتسبب في استقرار الفاكهة في المعدة والتخمر، ومن ثم الإصابة بالغازات ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

ويمكن للألياف الموجودة في الفاكهة أن تبطئ عملية الهضم قليلاً، لكن الادعاءات الأخرى خاطئة، فالألياف لا تبطئ عملية الهضم بدرجة كافية للسماح للطعام بالتعفن في المعدة، ولكنها تبطئها بدرجة كافية للشعور بالشبع لفترة أطول.

ولا يوجد دليل علمي على أن تناول الفاكهة مع الوجبات يمكن أن يسبب الانتفاخ أو الإسهال أو مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

- تناول الفاكهة قبل أو بعد الوجبات يقلل من العناصر الغذائية





يشبه هذا الاعتقاد الأسطورة السابقة، وهذا يشير أيضاً إلى ضرورة تناول الفاكهة على معدة فارغة للحصول على أقصى قدر من التغذية، وهذا اعتقاد خاطئ، لأنه يمكن الحصول على الكمية نفسها من العناصر الغذائية في كل مرة نتناول فيها الفاكهة، بغض النظر عن وجبات الطعام.

وفي الواقع، عندما تؤكل الفاكهة، تعمل المعدة "كمخزن"، حيث تطلق كميات صغيرة فقط في كل مرة، حتى تتمكن الأمعاء من الهضم بسهولة، كما صممت الأمعاء الدقيقة لامتصاص أكبر عدد ممكن من العناصر الغذائية.

- العصير يحل محل ثمرات الفواكه

ليس صحيحاً على الإطلاق أن عصير الفاكهة يمكن أن يحل محل الفاكهة، حتى لو تم الحصول عليه من مادة خام 100%، وذلك لأن العصائر لديها مستويات أقل من الألياف، كما أن لها قوة إشباع منخفضة للغاية مقارنة بالفاكهة الكاملة.

- الفاكهة لا تزيد الوزن

الاعتقاد بأن الفاكهة لا تزيد الوزن، خدعة ليست صحيحة، وفي الواقع لا توجد أطعمة "مصممة" خصيصاً بطبيعتها لمنع الإنسان من السمنة.

وتحتوي بعض أنواع الفاكهة على نسبة عالية من السكريات (الفركتوز) على الرغم من كونها طبيعية، ويمكن أن تتسبب جرعة يومية زائدة من الفركتوز في تضخم الكبد، بسبب دخول الجلوكوز إلى هذا العضو على شكل دهون ثلاثية.

ولذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون التهاب القولون أو انتفاخ البطن الحد من كمية الفاكهة في نظامهم الغذائي، وكذلك تجنب استخدام المحليات التي تحتوي على الفركتوز.

- الفاكهة تحل محل الوجبة

يعتقد البعض بأن الفاكهة يمكنها أن تحل محل الوجبات الرئيسية، لكنه في واقع الأمر، اعتقاد خاطئ.

وتناول الفاكهة بدلاً من الوجبة الرئيسية، من وجهة نظر العناصر الغذائية، أمر خاطئ تماماً، وذلك على الرغم من كونها صحية مثل الفاكهة، لا يمكن أبداً أن تحتوي على جميع المكونات الضرورية، بالنسب الصحيحة، التي تضمنها الوجبة الكاملة من البروتينات والكربوهيدرات والألياف، بالإضافة إلى أن تناول الفاكهة فقط على الغداء لن يمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها، فهو لن يعطي إحساساً كافياً بالشبع، مع خطر الشعور بالجوع بعد ساعات قليلة فقط.



