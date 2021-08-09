إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ ظهور المرض بالبلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت إيران 588 حالة وفاة، الإثنين، في الإحصائية الأعلى لضحايا كورونا منذ ظهوره في البلاد في 19 من فبراير/شباط العام الماضي.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، بلغ عدد الوفيات يوم الأحد، 524 حالة، وعدد الإصابات الجديدة بلغ نحو 40 ألف حالة في اليوم وهو أعلى رقم منذ تفشي كورونا في إيران.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 7ر202 مليون، فيما وصل عدد الوفيات إلى نحو 3ر4 ملايين حتى صباح الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 202 مليون و729 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 294 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.