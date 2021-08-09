شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتبع رجيم البروتين لإنقاص الوزن؟.. وما هى الأطعمة التى ينبغى تناولها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم البروتين هو أحد الأنظمة الغذائية التي تساعد في إنقاص الوزن، حيث يساعد تناول البروتين الشخص على الشعور بالشبع والامتلاء، مما قد يؤدي إلى تناول عدد أقل من السعرات الحرارية بشكل عام، تشتمل الأنظمة الغذائية عالية البروتين عادةً على كميات كبيرة من البروتين وكمية صغيرة فقط من الكربوهيدرات، في هذا التقرير نتعرف على ريجيم البروتين وكيفية اتباعه لإنقاص الوزن، وفقاً لموقع "medical news today".



ريجيم البروتين

يمكن لمعظم الناس اتباع ريجيم البروتين من خلال تناول أطعمة غنية بالبروتين مثل: اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والفاصوليا والبقوليات والبيض والخضروات الغنية نسبيًا بالبروتين، مثل الهليون والسبانخ.

غالبًا ما يختار الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائي تقليل تناولهم للكربوهيدرات، مما قد يتضمن الحد من استهلاكهم للأطعمة المعالجة والخبز والسلع المخبوزة الأخرى والحلوى والمعكرونة البيضاء والأرز.

أطعمة يمكن تناولها في ريجيم البروتين

يعد اختيار الأطعمة المناسبة عند تناول نظام غذائي عالي البروتين أمرًا مهمًا لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.

وتشمل الأطعمة التي يمكن تناولها في ريجيم البروتين ما يلى:

- البيض

- لحم البقر

- صدور الدجاج

- صدور الديك الرومي

- البقوليات

- الجمبري

- المكسرات والبذور، مثل بذور اليقطين والفول السوداني واللوز

- الأسماك، بما في ذلك السلمون

- العدس

- الكينوا

- الحمص

- الشوفان

- منتجات الألبان، مثل الزبادي اليوناني أو حليب البقر أو الجبن

- الخضار، بما في ذلك الكرنب والبروكلي

يجب على الأشخاص الذين لديهم قيود غذائية ضرورية أيضًا الاستمرار في استبعاد الأطعمة غير المناسبة على سبيل المثال ، يجب على الشخص الذي يعاني من عدم تحمل اللاكتوز عدم استخدام منتجات الألبان لزيادة تناول البروتين.



ريجيم البروتين

أطعمة يجب تجنبها في ريجيم البروتين

يجب على الشخص بشكل عام تجنب الأطعمة التالية كجزء من نظام غذائي عالي البروتين:

-المنتجات التي تحتوي على السكر المكرر، مثل الحلوى والمخبوزات والمشروبات الغازية.

-الأطعمة المصنعة.

-الأطعمة التي يقوم المصنعون بتسويقها على أنها منتجات "دايت" ، حيث تحتوي غالبًا على كميات زائدة من المحليات الاصطناعية.

فوائد ريجيم البروتين

بالإضافة إلى المساعدة في إنقاص الوزن ، يوفر البروتين للجسم بعض الفوائد الأساسية تشمل فوائد البروتين ما يلي:

-توفير الإنزيمات التي تساعد على تشغيل آلاف التفاعلات الكيميائية في جميع أنحاء الجسم.

-مساعدة الجسم في الحفاظ على الشعر والجلد والعضلات والعظام وإصلاحها.

-بعض البروتينات ضرورية لإنتاج الهرمونات التي تساعد أعضاء وخلايا الجسم على التواصل.

-يوفر البروتين أيضًا الأحماض الأمينية هناك 22 حمضًا أمينيًا، تسعة منها ضرورية للحصول عليها من النظام الغذائي لأن الجسم لا ينتجها.

-تحتوى البروتينات المأخوذة من الحيوانات على جميع الأحماض الأمينية، لذلك يشير الناس إليها على أنها بروتين كامل، في المقابل ، توفر العديد من البروتينات النباتية بعض الأحماض الأمينية فقط ، مما يعني أن الناس بحاجة إلى دمجها مع مصادر البروتين الأخرى للحصول على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.





ماذا يقول العلم عن دور البروتين في انقاص الوزن

كان هناك الكثير من الأبحاث حول دور البروتين في إنقاص الوزن على المدى القصير واكتساب العضلات، ومع ذلك، فإن الآثار طويلة المدى لنظام غذائي عالي البروتين تتطلب مزيدًا من الدراسة.

وقالت معظم الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين مفيدة لفقدان الوزن، على الأقل على المدى القصير.