10 نصائح لإطعام الأطفال بالأصابع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:34 مساءً - جدول المحتوى

1. متى تكون تغذية الإصبع مفيدة؟

2. كيف تطعمين الطفل بالإصبع؟

3. فوائد تغذية الإصبع

4. عيوب تغذية الإصبع

الرضاعة الطبيعية هي المصدر المثالي لتغذية جميع الأطفال، ومع ذلك، قد لا يتمكن بعض الأطفال من الرضاعة من الثدي لبعض الأسباب، في مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون طرق التغذية البديلة مفيدة في توفير حليب الثدي المسحوب، الرضاعة بالأصابع هي إحدى طرق إطعام الطفل عندما تكون الرضاعة الطبيعية غير ممكنة تغذية الإصبع هي طريقة لإطعام الطفل من خلال أنبوب تغذية متصل بإصبع السبابة للأم أو مقدم الرعاية، الأنبوب الموجود في طرفه الآخر متصل بحقنة تغذية مع حليب الثدي المسحوب. التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون، خبيرة الطب البديل لمعرفة متى تكون التغذية بالأصابع مفيدة، وفوائدها وعيوبها، والطريقة الصحيحة لإطعام الطفل.

1. متى تكون تغذية الإصبع مفيدة؟

الرضاعة الطبيعية

الرضاعة بالأصابع مفيدة عندما تكون الرضاعة الطبيعية غير ممكنة، يمكن أن تكون مفيدة في المواقف التالية:

الطفل غير قادر أو يرفض الرضاعة من الثدي لسبب ما.

غير قادر أو يرفض الرضاعة من الثدي لسبب ما. الأم غير قادرة على الرضاعة لسبب ما.

يعاني الطفل من مشاكل في الإغلاق لا يمكن حلها على الفور.

ينفصل الطفل عن الأم عند الولادة لفترة طويلة.

الأم بعيدة عن الطفل وتترك الحليب المسحوب مع مقدم الرعاية.

2.كيف تطعمين الطفل بالإصبع؟

يمكنك التحدث إلى طبيب أو استشاري الرضاعة المعتمد قبل البدء في تغذية الإصبع، في كثير من الحالات، قد تظلين في المستشفى بعد الولادة عند محاولة إطعام الإصبع لأول مرة.

ستحتاجين إلى العناصر التالية قبل أن تبدئي في تغذية الإصبع.

شريط لاصق طبي.

حقنة تغذية الرضع.

أنبوب تغذية الرضع .

. موصل أنبوب التغذية.

هناك عدة أنواع من محاقن وأنابيب التغذية، تحدثي إلى الطبيب قبل اختيار واحد، قد يؤدي انتقاء أنبوب تغذية سميك إلى انتفاخ الطفل، في حين أن أنبوب التغذية الرقيق قد يجعل من الصعب على الطفل سحب الحليب، بمجرد حصولك على جميع العناصر، اتبعي الخطوات أدناه لبدء تغذية الإصبع:

كيف تطعمين الطفل بالإصبع

اغسلي يديك جيداً. تأكدي من تعقيم أنبوب التغذية والمحقنة والموصل، يمكنك تعقيمها إذا لزم الأمر وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

اختاري مكاناً ووضعية مريحة لإطعام الطفل، يمكنك استخدام وسادة الرضاعة لدعم الطفل أثناء جلسة الرضاعة.

اسحبي حليب الثدي المسحوب في أنبوب التغذية، استخدمي موصل الأنبوب لتوصيل أنبوب التغذية بطرف حقنة التغذية،

خذي نهاية أنبوب التغذية وأمسكيه بمحاذاة مقدمة إصبعك السبابة، يجب ألا تمتد نهاية الأنبوب إلى ما بعد طرف إصبعك. ضعي الأنبوب على الإصبع عند العظم الثالث أو الثاني من الإصبع.

اضغطي على مكبس المحقنة لبدء تدفق الحليب إلى الأنبوب، المسي شفتي الطفل بلطف بأطراف أصابعك، بمجرد أن يفتح الطفل فمه، أدخلي السبابة برفق.

ضعي الإصبع، بحيث تلامس بطانة الإصبع الحنك (سقف الفم). اضبطي رأس الطفل إذا لزم الأمر.

اضغطي على المكبس برفق، حتى يتدفق بعض الحليب إلى فم الطفل، بمجرد أن تشعري بأن الطفل يقوم بحركة مص، لا تحتاجين إلى الضغط على المكبس لجعل الحليب يتدفق، حركة المص ستسحب الحليب من تلقاء نفسها.

أمسكي الحقنة، بيدك الأخرى، أو يمكنك الاستعانة بشخص آخر، ضعي المحقنة أعلى من رأس الطفل لخلق ضغط كافٍ لتدفق الحليب إلى فم الطفل.

احرصي على مراقبة الحليب في الحقنة، إذا شعرت أن الحليب لا يتدفق، فاضغطي برفق على مكبس المحقنة، ادفعي 0.2 مل من الحليب فقط في المرة الواحدة، بمجرد أن يتمكن الطفل من سحب الحليب من خلال حركة المص، توقفي عن دفع المكبس

يمكنك تحريك المحقنة على مستوى أدنى من رأس الطفل لتقليل تدفق الحليب عند الاقتراب من نهاية جلسة التغذية، استمري في الرضاعة، حتى يتوقف الطفل عن المص إصبعه.

بمجرد الانتهاء من جلسة التغذية، اسحبي الإصبع برفق من فم الطفل، تخلصي من أي حليب في المحقنة والأنبوب، اشطفي ونظفي الأنبوب والمحقنة بالماء والصابون واتركيهما يجفان في الهواء.

3. فوائد تغذية الإصبع

فوائد تغذية الطفل

قد توفر تغذية الإصبع الفوائد التالية للطفل والأم.

تغذية الإصبع تحاكي الرضاعة الطبيعية ، قد يسهل على الطفل الرضاعة الطبيعية لاحقاً ويمنع ارتباك الأم.

، قد يسهل على الطفل الرضاعة الطبيعية لاحقاً ويمنع ارتباك الأم. يمكن أن تسهل تغذية الإصبع على الأطفال ممارسة منعكس المص بسبب الشكل المناسب للإصبع.

قد يؤدي التحفيز الكافي لانعكاس المص من خلال الرضاعة بالأصابع إلى تسهيل الرضاعة الطبيعية عند الأطفال الذين يعانون من ردود أفعال ضعيفة، مثل الأطفال المبتسرين.

يوفر فرصة للأم للتواصل مع الطفل من خلال ملامسة الجلد للجلد.

يمكن أن توفر التغذية بالأصابع للأم تحكماً دقيقاً في تدفق الحليب، يساعد في منع حالات مثل التقيؤ.

تشير الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يتم تغذيتهم بالأصابع يعانون من إجهاد أقل متعلق بالتغذية وزيادة الوزن بشكل أفضل، قد يكون التلامس الكافي مع الجلد والتحكم الدقيق في تدفق الحليب هي الأسباب الكامنة وراء ذلك.

4. عيوب تغذية الإصبع

يكون لتغذية الإصبع العيوب التالية:

تتضمن أكثر تقنيات تغذية الإصبع شيوعاً استخدام أنبوب رفيع، ومع ذلك، يكون تنظيف الأنبوب بعد كل رضعة أمراً صعباً، يحتوي الأنبوب الذي يتم تنظيفه بشكل سيء على بكتيريا، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى لدى الطفل، يتسبب استخدام حقنة وأنبوب وموصل غير صحيح في حصول الطفل على الكثير من الحليب أو القليل منه، مما يزيد من خطر الإصابة بسوء التغذية.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.