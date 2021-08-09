هل الجوع يمنع تطور العدوى؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

يقي الصيام والتقييد المؤقت للسعرات الحرارية من تطور الأمراض المعدية في الجهاز الهضمي، وفقًا لدراسة جديدة أجراها علماء من جامعة كولومبيا البريطانية.

من أجل معرفة ما إذا كان الصيام يحمي من العدوى، أم على العكس من ذلك يزيد من التعرض لها، أجرى الخبراء تجربة على الفئران. تم تجويع الحيوانات لمدة 48 ساعة قبل وبعد التلوث الفموي ببكتيريا “Salmonella enterica serovar Typhimurium” (سبب شائع للأمراض المنقولة بالغذاء لدى البشر).

وأظهرت نتائج الدراسة، المنشورة في مجلة “PLOS Pathogens”، أن الفئران الجائعة قللت بشكل كبير من علامات العدوى البكتيرية، واختفى التلف والتهاب أنسجة الأمعاء. عندما تم تغذية الحيوانات الجائعة بالطعام مرة أخرى، كانت هناك زيادة حادة في عدد السالمونيلا، على الرغم من أن الالتهاب المصاحب كان لا يزال ضعيفًا.

في وقت لاحق، أجرى العلماء تجربة أخرى، ولكن مع بكتيريا مختلفة – العطيفة الصائمية، وكانت النتائج متشابهة.

خلص الباحثون إلى أن بياناتنا تشير إلى أن العلاج بالصيام والتقييد المؤقت للسعرات الحرارية قد يكون لهما آثار مفيدة على الجهاز الهضمي، ما يحمي من أمراض الجهاز الهضمي المعدية وربما غير المعدية.

يعتقد الباحثون أن الطعام يلعب دورًا مهمًا في التفاعلات بين البشر ومسببات الأمراض المعوية وميكروبيوم الأمعاء. من المفترض، عندما يكون الطعام محدودًا، تحبس البكتيريا المعوية العناصر الغذائية المتبقية، وتمنع مسببات الأمراض من تلقي الطاقة التي تحتاجها للتكاثر وإصابة البشر.