شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن لقاح جونسون اند جونسون .. يتميز بجرعة واحدة وسهل التخزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA باستخدام لقاح جونسون اند جونسون التابع لشركة يانسن في الولايات المتحدة من سن 18 عامًا فما فوق.



لقاح جونسون لفيروس كورونا ومزاياه

ووفقًا لموقع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" في 27 فبراير 2021، أصدرت الهيئة الأمريكية تصريح استخدام طارئ (EUA) للقاح الثالث للوقاية من مرض فيروس كورونا، وفي 23 أبريل 2021، تسمح الموافقة الطارئة للقاح جونسون EUA بتوزيع لقاح كورونا من شركة يانسن Janssen في الولايات المتحدة لاستخدامه في الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

وأظهرت دراسة بحثية أجريت في جنوب أفريقيا، في الفترة من منتصف فبراير إلى مايو مع ما يزيد على 470 ألف عامل صحي نتائج إيجابية في أولئك الذين تم تلقيحهم، ووافق المنظم الصحي في البلاد على لقاح J&J أحادي الجرعة استخدامه بالإضافة إلى لقاح فايزر Pfizer



لقاح كورونا من جونسون

أثبتت الدراسة أن اللقاح يحقق حماية بنسبة 91% إلى 96.2% من الموت، 67% فعالية ضد عدوى فيروس كورونا من سلالة فيروس بيتا و71% ضد متغير دلتا، حتى يوم الخميس الماضى، تم تطعيم أكثر من 8.3 مليون شخص في جنوب إفريقيا، تم تطعيم حوالي 4.3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من إدخال لقاحات جديدة لـ COVID-19 في الأشهر الأخيرة، إلا أن الفيروس يستمر في الانتشار في جميع أنحاء العالم، وفي المقام الأول متغير دلتا شديد العدوى، ويصيب عددًا متزايدًا من الناس ويطلق جولة جديدة من القيود الاجتماعية الصارمة وعمليات الإغلاق.



جونسون

بعد أكثر من 20 شهرًا من اكتشاف الحالات الأولى في ووهان بالصين، تجاوز عدد جائحة كورونا العالمي 200 مليون إصابة مؤكدة، بما في ذلك 4.2 مليون حالة وفاة ، وفقًا لبيانات مركز موارد فيروس كورونا بجامعة جونز هوبكنز الصادرة يوم الجمعة.



جرعة واحدة من لقاح جونسون

تتصدر الولايات المتحدة القائمة بأكثر من 35 مليون حالة، بما في ذلك 600 ألف حالة وفاة على الأقل، تليها الهند والبرازيل وفرنسا وروسيا.

وفي الوقت نفسه، في طوكيو، أبلغ منظمو الأولمبياد عن 29 حالة إصابة بفيروس كورونا مرتبطة بالألعاب، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس ورويترز.

تطعيمات جونسون اند جونسون أحادية الجرعة..

وفقًا لما ذكره موقع شركة جونسون اند جونسون، إنه فى 23 أبريل 2021 أعلنت شركة Johnson & Johnson أن التطعيمات بلقاح كورونا أحادي الجرعة الخاص بالشركة سيتم اعطائه لجميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق في الولايات المتحدة، بموجب ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) ، بعد قرار صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC) وإدارة الغذاء والدواء (FDA).

استند القرار إلى توصية من اللجنة الاستشارية الأمريكية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) حول ممارسات التحصين (ACIP).



سهل التخزين

وقال الموقع، إنه مع استمرار الجائحة العالمية في تدمير المجتمعات في جميع أنحاء العالم، نعتقد أن لقاح كورونا الذي يمكن نقله بسهولة مع حماية مثبتة ضد المتغيرات المتعددة يمكن أن يساعد في حماية صحة وسلامة الناس في كل مكان.

يصل اللقاح في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية (36 درجة فهرنهايت و46 درجة فهرنهايت)

وأوضحت الشركة، إن لقاح جونسون اند جونسون المرخص به من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية للاستخدام في حالات الطوارئ، وهو أول لقاح أحادي الجرعة في مكافحة الوباء العالمي.



ما لاتعرفه عن لقاح جونسون

أظهرت البيانات الحماية من دخول المستشفى والوفاة المرتبطة بفيروس كورونا، عبر البلدان ذات المتغيرات المختلفة، وهو متاح على أساس غير هادف للربح للاستخدام الوبائي الطارئ، استند هذا القرار إلى مجمل الأدلة العلمية، بما في ذلك البيانات من دراسة المرحلة الثالثة 3 التي أظهرت أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 85 % في الوقاية من الأمراض الشديدة في جميع المناطق التي أجريت فيها الدراسة، وأظهر الحماية من دخول المستشفى والوفاة المرتبطة بفيروس كورونا، بدءًا من 28 أيام بعد التطعيم.

قال أليكس جورسكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة: "يأتي هذا الإنجاز بعد عام من العمل المذهل الذي قامت به فرقنا المتفانية وتعاون غير مسبوق مع قادة الصحة في جميع أنحاء العالم، وقد شارك جميعهم هدفًا يتمثل في تقديم لقاح من جرعة واحدة للجمهور"، في جونسون آند جونسون Johnson & Johnson. "سنفعل كل ما في وسعنا للمساعدة في إنهاء هذا الوباء، في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم."

وأضاف: نعتقد أن لقاح كورونا ذو الطلقة الواحدة من Johnson & Johnson هو أداة مهمة لمكافحة وباء كورونا العالمي، لا سيما أنه يُظهر الحماية عبر البلدان ذات المتغيرات المختلفة.

قال بول ستوفيلز، العضو المنتدب، نائب رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة التنفيذية بالشركة، إن اللقاح الذي يقي من كورونا، سيساعد في تخفيف العبء على الناس والضغط على النظم الصحية في جميع أنحاء العالم، مضيفا، نتطلع إلى جهودنا المستمرة في جميع أنحاء العالم حيث نهدف بشكل جماعي إلى تغيير مسار هذا الوباء العالمي."

وأضاف: تلتزم شركة Johnson & Johnson بجعل لقاح متاحًا على أساس غير هادف للربح للاستخدام الوبائي الطارئ، بدأت الشركة في شحن لقاح كورونا الخاص بها وتتوقع تقديم ما يكفي من اللقاحات أحادية الجرعة بحلول نهاية مارس لتمكين التطعيم الكامل لأكثر من 20 مليون شخص في الولايات المتحدة، تخطط الشركة لتقديم 100 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2021، ستدير حكومة الولايات المتحدة تخصيص اللقاح وتوزيعه في الولايات المتحدة، سيتم تحديد أولويات ذلك وفقًا للسكان الذين حددتهم اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP) التابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

كما أعلنت شركة Johnson & Johnson مؤخرًا عن تقديم طلب ترخيص التسويق الأوروبي المشروط إلى وكالة الأدوية الأوروبية بالإضافة إلى تقديمها لقائمة استخدام الطوارئ لدى منظمة الصحة العالمية، تم البدء في تقديم الطلبات المتجددة للجرعة الواحدة المرشح للقاح كورونا في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.