شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب فقدان الوزن غير المبرر.. فرط نشاط الغدة الدرقية وداء السكرى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سبق لك أن فقدت وزنك دون أن تتبع نظام غذائى معين لخسارة الوزن؟، يعتبر تذبذب الوزن أمرًا طبيعيًا، ولكن عندما يكون هناك تقلب بنسبة 5 في المائة على الأقل أو أكثر على مدى فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا يصبح هذا الأمر مصدر قلق، يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المبرر مؤشرًا على مشكلة أساسية فى الجسم تتطلب استشارة الطبيب، وهناك أسباب يمكن أن تفقدك الوزن دون مبرر، وفقًا لما ذكره التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 أسباب لفقدان الوزن غير المبرر: 1- فرط نشاط الغدة الدرقية

عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من الهرمون الذي يتحكم في العديد من وظائف الجسم بما في ذلك التمثيل الغذائي، يمكن أن تظهر أعراض مثل فقدان الوزن، وعندما يكون لديك فرط نشاط الغدة الدرقية فإنك تحرق السعرات الحرارية بسرعة حتى لو لم تعانى من فقدان الشهية، وتشمل الأعراض الأخرى لهذه الحالة أيضًا الشعور بالإرهاق وضعف العضلات وصعوبة النوم والإسهال وسرعة ضربات القلب وتقلبات المزاج.



الغدة الدرقية

2- التهاب البنكرياس

ينتج البنكرياس إنزيمات تساعد في الهضم وعندما تحدث مشكلة في البنكرياس يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن غير المبرر، فالأشخاص المصابون بالتهاب البنكرياس المزمن يفقدون الوزن بسرعة لأن أجسامهم غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الإنزيمات ليحدث الهضم السليم، وتشمل الأعراض الأخرى لهذه الحالة آلام المعدة أو الإسهال أو الغثيان خاصة بعد تناول الأطعمة الدهنية.



التهاب البنكرياس

3- مرض السكري

يمكن أن يكون سببًا آخر لفقدان الوزن غير المبرر، حيث أنه عندما يكون الشخص مصابًا بداء السكري يكون الجسم إما غير قادر على إنتاج الأنسولين وهو الهرمون الذى يحول سكر الدم إلى طاقة أو غير قادر على استخدامه بالطريقة التي يحتاجها، في هذه الحالة، عندما ينفد الوقود من خلاياك يبدأ جسمك في حرق الدهون مما يؤدي إلى فقدان الوزن، وتشمل الأعراض الأخرى لهذا المرض الشعور بالعطش أو التعب أو الجوع أو التبول أكثر من المعتاد.



داء السكرى

4- فقدان العضلات

إذا فقدت عضلاتك فسوف تفقد الوزن، وهو ما يمكن أن يحدث إذا لم تستخدم العضلات لفترة من الوقت، يمكن ملاحظة فقدان العضلات بشكل شائع أو هزال العضلات في الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة أو يعملون في وظائف مكتبية أو الأشخاص الذين يلزمون الفراش، حيث تؤدي التمارين البدنية والتغذية السليمة بشكل عام إلى عكس فقدان العضلات، وتشمل الأعراض الأخرى لهذه الحالة كثرة الإصابات والشيخوخة المبكرة وتلف الأعصاب والسكتة الدماغية وغيرها.

5- مرض الاضطرابات الهضمية

إنه اضطراب في المناعة الذاتية يؤدي فيه تناول الجلوتين إلى تلف الأمعاء الدقيقة، لذلك إذا كنت مصابًا بمرض الاضطرابات الهضمية فقد يؤدي ذلك خلل ببطانة الأمعاء الدقيقة التي تعيق قدرتها على امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر.

6- الاكتئاب

يؤدي الاكتئاب في الغالب إلى فقدان الشهية ما قد يترتب عليه فقدان الوزن غير المبرر، وعندما يكون الشخص غارقًا في الاكتئاب فإن فقدان الوزن في كثير من الأحيان يمر دون أن يلاحظه أحد مما يخلق مشاكل في المستقبل القريب لهذا الشخص، حيث وفقًا للدراسات، فإن الاكتئاب عادةً ما يؤثر على وظيفة الجهاز الهضمي بسبب التغييرات التى يحدثها على الغدد بالجسم التي تنتج هرمونات تساعد في تنظيم الضغط والسكر في الدم وتؤثر أيضًا على عملية التمثيل الغذائي مما يؤدي إلى فقدان الوزن.