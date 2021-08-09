أعشاب مثالية لخفض آلام الدورة الشهرية.. منها البابونج واللافندر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت إخصائية الطب البديل الألمانية هيلجا إل-بايصر إن بعض الأعشاب تساعد في تخفيف الآلام الصحية لدى المرأة.

وأوضحت أن البابونج على سبيل المثال يمتاز بتأثير مزيل للتشنجات والانقباضات؛ ما يجعله سلاحا فعالا لمحاربة آلام البطن، التي تهاجم المرأة أثناء الدورة الشهرية.

وأضافت إل-بايصر أن شاي المريمية البارد يساعد في تخفيف ما يعرف "بالهبّات الساخنة" (سخونة الجسم)، التي تهاجم المرأة في مرحلة انقطاع الطمث.

ويساعد الروزماري في مواجهة انخفاض ضغط الدم، الذي تعاني منه الفتيات المراهقات بصفة خاصة، بينما يمتاز اللافندر بتأثير مُهدئ، في حين يتمتع الزعتر بتأثير مضاد للبكتيريا.

وتعمل حشيشة الإوزة على مواجهة تقلصات الحيض، في حين تساعد عشبة كيس الراعي في مواجهة نزيف الحيض الشديد.

أما عشبة "عباءة السيدة" فتستخدم لتخفيف العديد من المتاعب الصحية لدى النساء مثل حب الشباب ومتاعب الحيض والحمل والولادة وفترة انقطاع الطمث.