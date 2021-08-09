شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة صحية لكبار السن.. منها المكسرات والخضروات الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج كبار السن إلى التأكد من حصولهم على الكثير من الفواكه والخضروات، وتناول اللحوم الخالية من الدهون إذا كانوا يأكلون اللحوم أو الدجاج أو الأسماك وتجنب الدهون المشبعة والسكريات، النظام الغذائي الجيد يمكن أن يساعد في السيطرة على ضغط الدم وإنقاص الوزن بشكل أفضل، ووفقا لتقرير موقع "aarp" فإن التزامك بإضافة أطعمة معينة يضمن الحصول على الوزن المثالى.

​ أطعمة صحية لكبار السن

1. التوت

يحتوى التوت على نسبة عالية من الألياف وفيتامين ج ومضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة ومركبات الفلافونويد، كما تساعد الألياف في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى، وإنقاص الوزن والحماية من أمراض مثل السكري وأمراض القلب، والسرطان، يجب أن يأكل الرجال الذين يبلغون من العمر 51 عاما أو أكثر 30 جرامًا في اليوم، ويجب على النساء البالغات من العمر 50 عامًا أو أكثر تناول 21 جرامًا في اليوم.

2. الخضروات الورقية الداكنة 2. الخضروات الورقية الداكنة يجب الحصول على منتجات الألبان قليلة الدسم والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، مثل الكرنب والجرجير والقرنبيط والسبانخ ، والتي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الألياف ، كما تعزز وظيفة العضلات وصحة القلب، وإنقاص الوزن.

3. المأكولات البحرية

تعتبر الأسماك مثل السلمون والتونة مصدرا للبروتين، والبروتين يحتاجه كبار السن للحفاظ على العضلات أو استعادتها، والحفاظ على وزن الجسم.

4. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مصادر مهمة للدهون الصحية، الجوز وبذور الكتان وبذور الشيا تحتوي جميعها على دهون أوميجا 3، والتي يتم تحويلها إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية، تناول الدهون بانتظام يساعد في حماية عقلك وعينك، وإنقاص الوزن.