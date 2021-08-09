شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب وراء شعورك بضيق التنفس.. منها نوبات الهلع وفشل القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضيق التنفس من أكثر الحالات المرضية المزعجة، التى تحدث للمرضى دون سابق إنذار، وقد تكون مؤشرا خطيرا للعديد من الأمراض القاتلة، مثل فشل القلب أو النوبات القلبية الصامتة، وقد يختفي ضيق التنفس أو يستمر لدى بعض المرضى.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إنسايدر، فإن عملية التنفس لا تتطلب جهدًا، لذا اذا شعرت فجأة أنك تجد صعوبة أثناء عملية الشهيق والزفير، فعليك أن تضع فى اعتبارك أنك تعاني من صعوبة في التنفس.

وأوضح التقرير، أن ضيق التنفس قد يصاحبه بعض الأعراض الأخرى، مثل الشخير والصفير والعرق، احتراق الأنف، أو ظهور لون شاحب على الفم أو الأظافر أو الجلد.

وأشار الخبراء، إلى أنه عندما تلجأ إلى استخدام عضلات الصدر والرقبة والعمود الفقري للتنفس بالإضافة إلى عضلات الحجاب الحاجز والقفص الصدري، فقد يكون علامة على وجود مشكلة فى التنفس.

وحدد التقرير بعض أسباب الإصابة بضيق التنفس كما يلي:

1.نوبة الربو: الربو مرض مزمن تضيق فيه المسالك الهوائية وتنتفخ مما يجعل التنفس صعبًا.

2.نوبات الهلع: تحدث نوبات الهلع الناتجة عن القلق فجأة وغالبًا ما تسبب ضيقًا في التنفس وضيقًا في الحلق وزيادة معدل ضربات القلب.

3.مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD): هو مرض مزمن ومتطور حيث يتم إعاقة تدفق الهواء من الرئتين ، مما يؤدي إلى صعوبات في التنفس.

4.الانصمام الرئوي: يحدث الانسداد الرئوي عندما تنتقل جلطة دموية إلى الرئتين وتقلل من مستويات الأكسجين في الدم ، مما يسبب صعوبات مفاجئة في التنفس.

5.النوبة القلبية: قد تحدث صعوبة في التنفس أثناء نوبة قلبية ناتجة عن انسداد الشرايين الذي يقطع تدفق الدم إلى القلب، و وفقًا لدراسة أجريت عام 2016، فإن 45٪ من النوبات القلبية في الولايات المتحدة "صامتة" ، مما يعني أنها تظهر عليها أعراض خفيفة أو لا تظهر على الإطلاق.