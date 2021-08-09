شكرا لقرائتكم خبر عن علامات هتقولك أنك بتأكل نشويات كتير.. أبرزها كثرة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكربوهيدرات أو النشويات، نوع من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية العالية، ومنها البطاطس والمكرونة والخبز والمخبوزات بأنوعها، والإكثار من تناول هذا النوع من الأطعمة يتسبب في شعور الشخص بالعديد من الأعراض.

ويوصي التقرير المنشور في موقع "thehealthy، أنه يفضل عدم الإكثار من تناول النشويات عن 45 إلى 65 % من إجمالي السعرات الحرارية اليومية للغذاء اليومي، وذلك للحفاظ علي صحتك.

علامات هتقولك أنك بتأكل نشويات كتير

وقدم التقرير العديد من الأعراض التي يصاب بها الشخص عند إكثاره من تناول النشويات، ومنها:

-الشعور بالخمول والإرهاق والقلق

الإسراف في تناول النشويات في وجبتي الإفطار والغذاء والعشاء، يتسبب في شعورك بالخمول والإرهاق في اليوم التالي، ولذا عليك تناول الشوفان والمكسرات والفواكه في وجبة العشاء، وذلك لتجنب شعورك بالقلق أثناء النوم، وأيضا في اليوم التالي.

-تقلبات في المزاج

تتسبب النشويات في ارتفاع نسبة السكر بالدم، وهذا الأمر يؤدي للشعور بالإكتئاب والتقلبات المزاجية، ويزيد من فرص الإصابة بالإكتئاب، ولذا عند التقليل من تناول النشويات فأنت تحصل علي مزاج جيد.

-لا يمكنك التخلص من الوزن الزائد

النشويات تعد من الأطعمة زات السعرات الحرارية العالية، والإسراف في تناولها يتسبب في زيادة الوزن، ولذا إذا كنت تتناول النشويات بكثرة وترغب في التخلص من الوزن الزائد فهذا الأمر يعد مستحيلا، ولذا عليك تقليل النسبة اليومية من تناولك للنشويات للتخلص من الوزن الزائد.

-ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم

النشويات تحتوي علي نسبة عالية من الدهون، وهذا الأمر يعد غير جيد لمرضي ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، لذا هذه النوع من الأطعمة يعد خيارا غير جيدا لمرضى الكولسترول، ويزداد فرص الإصابة بامراض القلب ومشاكل في الرئة والدم، وارتفاع ضغط الدم، ولذا قلل من حدوث مضاعفات مرض الكولسترول.