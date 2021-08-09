أخطاء يرتكبها الرجال رغم خطورتها الصحية.. تعرفوا إليها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - يرتكب الرجال أخطاء كثيرة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية في المستقبل، ومنها:

عدم زيارة الطبيب

أنت تعلم بالفعل أنك بحاجة إلى إنقاص بضعة أرطال وتقليص رقائق البطاطس وأطعمة أخرى، إلى جانب ذلك تشعر أنك بخير، والمشكلة هي أن الرجال عباقرة عندما يتعلق الأمر بإيجاد أسباب لعدم زيارة الطبيب، ولكن أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك هو تحديد موعد وزيارة الطبيب بشكل منتظم.

استبعاد النوبة القلبية

يكمن التهديد لدى غالبية الرجال إذا كان مرض القلب ينتشر في العائلة، فقد تحدث للرجل المشكلة في سن الثلاثين، وبغض النظر عن العمر.

تجاهل الشخير

يعاني حوالي نصف الرجال الذين يشخرون من شيء يسمى انقطاع النفس الانسدادي النومي، إنه يفعل أكثر من مجرد إزعاج الشخص بجوارك ويمكن أن يجعلك هذا الاضطراب تتوقف عن التنفس لبضع ثوان. كما أنه مرتبط بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

تجنب واقي الشمس

يجب دهن منتج بمعامل حماية 30 أو أعلى في كل مرة تخرج فيها للوقاية من سرطان الجلد، معظم الرجال لا يضعونه على وجوههم أبدا أو أي جلد مكشوف آخر دون التفكير بحماية أنفسهم.

رفض المساعدة للعجز الجنسي

لا تخجل لأن مشاكل غرفة النوم لا علاقة لها برجولتك ومن المحتمل أنها ليست بسبب حالتك الذهنية أيضا، عادة ما يكون السبب الرئيسي للعجز هو نقص تدفق الدم إلى القضيب. يمكن أن يكون هذا أيضا علامة على مشكلة في القلب، لذا ضع كبرياءك جانبا وانظر إلى تحديد موعد مع الطبيب.

الإفراط في الكحول

تصاب النساء بالاكتئاب أكثر من الرجال، هذا جزء من المشكلة، وفكرة أنها مشكلة أنثوية غالبا ما تمنع أكثر من 6 ملايين رجل ممن يعانون منها من طلب المساعدة.

نتيجة لذلك، يتجه المزيد من الرجال إلى المخدرات والكحول لمساعدتهم على الشعور بالتحسن، وهذا يجعل الاكتئاب أكثر صعوبة في اكتشافه وعلاجه.

تجاهل مشكلة كثرة الذهاب للحمام

إذا ذهبت أكثر من ثماني مرات في اليوم، أو أكثر من مرتين في الليل إلى الحمام، فقد يكون ذلك أكثر من مجرد إزعاج.

يمكن أن يكون علامة على مشكلة طبية مثل تضخم البروستاتا أو فرط نشاط المثانة أو حتى بعض أشكال السرطان. عليك التحدث مع طبيبك حول هذا الموضوع.

تجاهل ألم الأسنان

في كثير من الدول، تخضع النساء لفحوصات الأسنان الروتينية أكثر من الرجال، لكن الرجال بحاجة لرؤية طبيب الأسنان بانتظام أيضا، ليس فقط لأنهم يستطيعون اكتشاف مشاكل الفم والوقاية منها، ولكن الجلوس وقول ”آه“ يمكن أن يكشف أيضا عن أعراض أشياء مثل مرض السكري ومرض كرون والذئبة وحتى سرطان الدم.