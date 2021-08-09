بالصور.. يوم مفتوح للتطعيم ضد كورونا في تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت عملية التطعيم الكبرى للتونسيين التي انطلقت يوم الأحد، مشاهد إنسانية عدة، وسط إقبال كبير.





وجاء اليوم المفتوح بعد توفر 6 ملايين جرعة من التلقيح ضد "كوفيد-19"، متأتية من هبات دول شقيقة وصديقة، حيث دعا الرئيس التونسي إلى تنظيم هذا اليوم المفتوح للتطعيم لفائدة المواطنين والمواطنات البالغ عمرهم 40 سنة فما فوق.





وتلقت تونس في الفترة الأخيرة مساعدات طبية من عديد الدول أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت لتونس 500 ألف جرعة لقاح.

وقال وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، في تصريحات متلفزة سابقة: "نوجه تحية شكر وإكبار للإمارات والسعودية والمغرب والجزائر على مساعدتها لنا في مواجهة جائحة كورونا".

ومؤخرا، أرسلت دولة الإمارات طائرتي شحن تحملان 47 طنا من ‏الإمدادات الطبية دعما لجهود تونس في التصدي لجائحة كورونا، والحد ‏من تداعياتها، لتؤكد الإمارات دورها الإيجابي نحو الشعب التونسي في ‏أزماته‎.





