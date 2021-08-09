"كانابينويد".. عصا سحرية لبشرة مثالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد الكريمات المحتوية على مادة "كانابينويد" بمثابة عصا سحرية للتمتع ببشرة مثالية تمتاز بالنقاء والشباب والحيوية.

وأوضحت مجلة "Elle" المعنية بالصحة والجمال أن مادة "كانابينويد" المستخلصة من نبات القنب تمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، ما يجعلها سلاحا فعالا لمحاربة شوائب البشرة والأوساخ كالبثور والرؤوس السوداء.

كما تتمتع مادة "كانابينويد" بتأثير مضاد للأكسدة، ومن ثم فهي تحارب ما يعرف "بالجذور الحرة" (Free Radicals)، التي تهاجم الخلايا وتُعجّل بشيخوخة البشرة بسبب فقدان مادة الكولاجين المسؤولة عن المظهر المشدود المميز للبشرة الشابة.

وتعمل مادة "كانابينويد" أيضا على تهدئة البشرة المتهيجة، التي تعاني من مواضع احمرار وحكة وزيادة الإفرازات الدهنية، فضلا عن حماية البشرة من خلال تقوية حاجز الحماية الطبيعي، والذي تتمثل أهميته في الحفاظ على رطوبة البشرة من ناحية وحمايتها من المؤثرات البيئية الضارة كالأشعة فوق البنفسجية من ناحية أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد مادة "كانابينويد" على التخفيف من متاعب بعض الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد العصبي والصدفية.