كل ما تريد معرفته عن أعراض وأنواع السكتة الدماغية ونصائح للوقاية

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القاهرة - سامية سيد - السكتة الدماغية مرض يحدث بسبب نقص إمداد الدماغ بالدم بسبب انسداد الأوعية الدموية، عندما ينخفض ​​تدفق الدم إلى جزء من دماغك أو ينقطع، فإنه يمنع أنسجة المخ من الحصول على كميات كافية من الأكسجين ونتيجة لذلك تبدأ خلايا الدماغ في الموت، فى التقرير التالى نقدم نصائح للوقاية من السكتة الدماغية وأنواعها وأعراضها وكيف تتزايد حالاتها بسبب فيروس كورونا، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

كيف يمكن منع السكتات الدماغية؟

- ابتعد عن التدخين حيث يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

- مارس تمارين التنفس بانتظام وحافظ على نشاطك البدني والحصول على قسط كافٍ من النوم والتمتع بحالة نفسية إيجابية لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية.

- يجب تحديد عوامل الخطر مثل ارتفاع الكوليسترول والسمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وعلاجها في مرحلة مبكرة حيث يمكن أن تكون هذه العلامات الأولية للسكتة الدماغية.

- يساعد أسلوب الحياة الصحي في الحفاظ على جسمك سليما وبصحة جيدة والوقاية من الأمراض.

ماهى أنواع السكتات الدماغية؟

السكتة الدماغية الإقفارية

السكتات الدماغية الناتجة عن انسداد الأوعية الدموية تؤدي إلى انسداد تدفق الدم أو ما يعرف بالسكتة الدماغية الإقفارية، يمكن أن تتطور هذه الانسدادات إما بسبب تكوين الجلطات أو بسبب الرواسب الدهنية التي تتراكم في الأوعية الدموية.

السكتة الدماغية النزفية

هي نوع من السكتات الدماغية التي تحدث بسبب التمزق أو التسرب في الأوعية الدموية للدماغ، والتي يمكن أن تحدث بسبب العديد من الحالات مثل الصدمة والاستخدام المفرط لمخففات الدم والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم الذي لا يمكن السيطرة عليه وعوامل أخرى.

ماهى أعراض السكتة الدماغية؟ ماهى أعراض السكتة الدماغية؟ - الصداع الشديد والمفاجئ المصحوب بالدوار والقيء وتغير الوعى. - الضعف المفاجئ أو التنميل أو الشلل في أجزاء معينة من الجسم مثل الوجه والساقين والذراعين. - يعد فقدان التوازن، والدوخة المفاجئة ، والتعثر أثناء المشي من العلامات الأولية. - ضعف مفاجئ في الرؤية أو عدم وضوحها في إحدى العينين أو كلتيهما.

ما العلاقة بين فيروس كورونا والسكتة الدماغية؟

أدى فيروس كورونا القاتل إلى زيادة سريعة في عدد حالات الإصابة بالسكتات الدماغية في جميع أنحاء العالم، ومن المعروف أن الفيروس يستهدف الأوعية الدموية ويزيد من التخثر في الأوعية الدموية مما يؤدي إلى انسداد ووقف إمداد الدماغ بالدم.