خسارة الوزن السريعة في أسبوع بطريقة رجيم الشاطئ 

بيروت - نادين محمد -

من الممكن تحقيق خسارة الوزن السريعة باتباع بعض الحميات الصحية المؤقتة. ومنها رجيم تطلق عليه تسمية رجيم الشاطئ ويمكن تطبيقه قبل موعد الاجازة الصيفية. وهو يساعد على حرق الدهون التي تتكدس في مناطق الجسم وخصوصاً البطن والارداف والفخذين. كما ان اتباعه يؤدي الى فقدان ما لا يقل عن كيلوغرامين الى 3 كيلوغرامات في اسبوع. اذاً تعلمي طريقة خسارة الوزن السريعة باتباع رجيم الشاطئ.

برنامج خسارة الوزن برجيم الشاطئ



يساعد هذا الرجيم على خسارة الوزن السريعة في اسبوع واحد. ومن اجل تحقيق هذا الهدف من المهم الحرص على تطبيق هذا البرنامج.

الفطور لكل يوم. كوب قهوة او شاي اخضر من دون سكر، حبة فاكهة مثل البرتقال او الكيوي او الغريب فروت، قطعتان متوسطتا الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مع القليل من الزبدة، 50 غ من حبوب الفطور مع الفواكه والحليب نصف دسم.

الاثنين



الغداء. 60 غ من لحم الحبش المشوي من دون دهون، 75 غ من اللوبياء المطهوة على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، حبة تفاح.

العشاء. طبق من سلطة المعكرونة التي تحتوي على حبة طماطم، حبة خيار، القليل من برش جبنة موزاريلا، بضعة اوراق من الحبق، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر والدسم، ثمرة موز.

الثلثاء

الغداء. قطعة من السمك المشوي مع القليل من الخضار والفطر والبصل والجزر ورشة من زيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة من الاناناس.

العشاء. طبق شوربة مصنوع من دون دسم، قطعة متوسطة الحجم من العجة، كوب من مربى التفاح قليل السكر.

الاربعاء



الغداء. قطعة متوسطة الحجم من بيتزا مارغاريتا، كوب من سلطة خضراء، حبتا مشمش.

العشاء. طبق من السلطة الخضراء مع الفليفلة والطماطم والفطر الطبيعي، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، قطعة صغيرة من جبنة خالية من الدسم.

الخميس



الغداء. نصف حبة خيار، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة الخالية من الدسم، قطعة من الدجاج المشوي من دون دهون، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من حبوب كاملة، كوب من مخفوق يحتوي على فواكه حمراء.

العشاء. طبق من الارز الكامل المطهو على البخار مع صلصة حمراء، طبق من سلطة خضراء.

الجمعة



الغداء. طبق من الخضار الطازجة، قطعة من الستيك المشوي من دون دهون، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، ملعقة طعام من المربى قليل السكر.

العشاء. طبق متوسط الحجم من التبولة، 5 قطع من الكوسى المشوي، كوب صغير من بوظة الفانيليا.

السبت

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، طبق من السلطة، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، كوب صغير من حبات العنب.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي من دون دهون مع قطع ليمون وبضعة اغصان من الزعتر، طبق صغير من سلطة مشكلة، كوب من اللبن الزبادي بالشوكولا للتحلية.

الاحد



الغداء. طبق من الدجاج المشوي من دون دهون، حبتان متوسطتا الحجم من البطاطا المشوية، طبق سلطة خضراء، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر والدهون.

العشاء. طبق شوربة محضرة من دون دسم، قطعة كيك صغيرة للتحلية. ومن المهم من اجل خسارة الوزن السريعة قبل حلول موعد الاجازة الحرص على ممارسة بعض التمارين الرياضية يومياً او 3 مرات اسبوعياً.



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