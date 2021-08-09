تطعيم أكثر من نصف مليون تونسي بلقاح كورونا خلال يوم

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

أعلنت تونس، الأحد، أنه تم تطعيم أكثر من نصف مليون شخص خلال يوم واحد في إطار حملة عامة للسيطرة على تفشي كوفيد-19.



جاء ذلك بعد حصول البلاد على أكثر من ستة ملايين جرعة لقاح من دول غربية وعربية.

وأدى بطء وتيرة التطعيمات وطريقة التصدي للجائحة إلى موجة من الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي الذي أقاله الرئيس قيس سعيد قبل أسبوعين ضمن سلسلة من الإجراءات الطارئة.

وبعد خمسة أشهر من بدء عملية التطعيم في تونس تلقى 1.3 مليون تونسي جرعتين.

وفي محاولة لتسريع برنامج التطعيم، فتحت تونس عملية التطعيم لمن هم فوق سن الأربعين مع تدفق الآلاف على مراكز التلقيح. وقالت وزارة الصحة إنه تم تطعيم 551 ألف شخص يوم الأحد.

وامتلأت وحدات الرعاية المركزة وأقسام الطوارئ في المستشفيات في جميع أنحاء تونس. ويشكو الأطباء من الإجهاد ونقص الأكسجين.

وتسعى تونس إلى تطعيم 50 في المئة من سكانها البالغ عددهم 11.6 مليون نسمة بحلول منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.

وسجلت تونس أكثر من 20 ألف حالة وفاة وأكثر من 610 آلاف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وقال وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، في تصريحات متلفزة سابقة: "نوجه تحية شكر وإكبار للإمارات والسعودية والمغرب والجزائر على مساعدتهم لنا في مواجهة جائحة كورونا".

ومؤخرا، أرسلت دولة الإمارات طائرتي شحن تحملان 47 طنا من ‏الإمدادات الطبية دعما لجهود تونس في التصدي لجائحة كورونا، والحد ‏من تداعياتها، لتؤكد الإمارات دورها الإيجابي نحو الشعب التونسي في ‏أزماته‎.

هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الإمارات دعما لتونس في مواجهة ‏الجائحة، وإنما أرسلت إليها قبل ذلك في الثالث من نوفمبر ‏‏/ تشرين الثاني 2020 مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات ‏الطبية وأجهزة التنفس، استفاد منها آلاف العاملين في مجال ‏الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأرسلت الإمارات أيضا في 14 يوليو / تموز 2021 إلى تونس طائرة تحمل على متنها 500 ‏ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين ‏البلدين والشعبين الشقيقين.‏‎‎