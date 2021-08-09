تعرف على مواصفات وأسعار سيارة شانجان ألسفن 2022

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

سيارة شانجان ألسفن 2022 من السيارات المميزة التي لها الكثير من المواصفات والمميزات الرائعة والإمكانيات التي تجعلك تحرص على إقتنائها.



شانجان ألسفن من السيارات السيدان تحت المدمجة وتعتبر من السيارات الصغيرة ويوجد بها ثلاث فئات مختلفة، إليكم أهم المواصفات والمميزات لسيارة شانجان ألسفن 2022 وأسعارها في السعودية.

جاءت الفئة الأولى من سيارة شانجان ألسفن 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1400 سي سي بقوة 101 حصان بعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ المتر، وناقل حركة مانيوال خماسي السرعات.

أما الفئة الثانية A/T والفئة الثالثة زودت بمحرك رباعي الإسطوانات بسعة 1500 سي سي بقوة 107 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/المتر بناقل حركة أوتوماتيك خماسي السرعات.

يبلغ طول السيارة 4390 مم والعرض 1725 مم والإرتفاع 1490 مم، كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية 382 لتر.

تتميز بوجود جنوط مقاس 14 بوصة، ومكيف هوائي مع وجود فرامل مانعة للإنغلاق، ونظام للثبات الإلكتروني ومصابيح هالوجين كهربائية أمامية.

يوجد شاشة معلومات ومرايا جانبية كهربائية، كما يتوفر بها بلوتوث ومدخل USB و2 من مكبرات الصوت ووسائد هوائية.

بالإضافة إلى المميزات السابقة فقد تم تزويد الفئة الثالثة ببعض الكماليات مثل جهاز تحذير للمسافة الخلفية، وسخانات للمرايا الجانبية والزجاج الخلفي، كما يوجد إمكانية للتحكم في ارتفاع المقعد الأمامي للسائق، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت للسرعة بالإضافة إلى 4 مكبرات صوتية وشاشة وسائط 7 بوصة.

تتميز السيارة بالشكل الأنيق بوجود واجهة أمامية من الشبك الأسود، والتي يتوسطها شعار شانجان من الكروم اللامع، وتأتي السيارة بـ 5 ألوان جذابة وهي الأسود، الفضي، الأزرق، الأبيض والأحمر.

وفق موقع "car malaky" فإن سيارة شانجان ألسفن سوف تبدأ بسعر 32.900 ألف ريال سعودي للفئة الأولى أما الفئة الثانية ستتوفر بسعر 36.900 ألف ريال سعودي.