لقاح كورونا في مصر.. انفراجة كبيرة خلال أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن مصر ستتسلم خلال أيام 2.5 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، بحسب تقارير صحفية مصرية نشرت الإثنين، أن بلاده ستستقبل نصف مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال أيام، يليها 1.7 مليون جرعة من تحالف كوفاكس، مشددًا على ضرورة الحصول على الجرعتين من نفس اللقاح حتى لو تأخر موعد الجرعة الثانية، كما أن الفارق بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح أسترازينيكا 3 أشهر.

وأوضح أن "يوم 14 أغسطس سيشهد خروج عدد كبير من لقاحات سينوفاك المصنعة في مصر إلى السوق المحلية وستوزع على مراكز اللقاحات في مصر".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، في وقت سابق، عن طرح أول 10 ملايين جرعة من الإنتاج المصري للقاح فيروس كورونا "فاكسيرا سينوفاك"، منتصف شهر أغسطس/آب.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، إن موعد طرح أول 10 ملايين جرعة من لقاح "فاكسيرا سينوفاك" المحلي الصنع، خلال منتصف شهر أغسطس/آب، على أن يتم توزيعه على أكثر من 500 مركز على مستوى القطر المصري.