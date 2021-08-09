شكرا لقرائتكم خبر عن من أكثر عرضة للثعلبة الرجال أم النساء.. كل ما تريد معرفته الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الثعلبة هو اضطراب في المناعة الذاتية يؤدي عادةً إلى تساقط الشعر غير المنتظم، يعرف أيضا باسم الصلع الوراثي وهو أكثر أنواع تساقط الشعر انتشارًا، وكل من الرجال والنساء عرضة لهذا النوع من تساقط الشعر ووفقاً لتقرير موقع " healthsite"، فإن "الصلع الذكوري" و"تساقط الشعر الأنثوي" هما اسمان آخران للثعلبة الأندروجينية، ولكن من هو الأكثر عرضة للإصابة بالثعلبة عند الرجال أو النساء؟.

ما هي الثعلبة؟

تُعرف الثعلبة أو الصلع الوراثي باسم الصلع النمطي، والذي قد يحدث عند الرجال أو النساء بسبب عدة عوامل مثل الشيخوخة ، والوراثة ، واضطراب نمط الحياة ، ونقص التغذية والإجهاد.

والصلع الذكوري هو نمط محدد من تساقط الشعر يبدأ من خط الشعر ويتقدم للخلف في منطقة مركزية حتى منطقة التاج (الجزء العلوي من الرأس)، وغالبًا ما يتطور إلى الصلع الجزئي أو الكامل ويذكر كذلك ، "في تساقط الشعر الأنثوي ، يكون ترقق الشعر موجودًا في جميع أنحاء الرأس، ولا ينحسر خط الشعر. ونادرًا ما يتطور الصلع الوراثي عند النساء إلى الصلع الكامل.

من هو الأكثر عرضة للإصابة بالثعلبة الرجال أو النساء؟

بينما يمكن أن تصيب الثعلبة كل من الرجال والنساء، تشير الدراسات إلى أن الرجال هم أكثر عرضة للمعاناة من هذه الحالة.

وجدت دراسة حديثة أن الثعلبة معروفة بحدوثها في 50 % من الرجال فوق سن الخمسين و 30 % تحت سن الخمسين، وفي النساء، تحدث الإصابة بالثعلبة بشكل شائع حول سن اليأس، لذا يتضح من الإحصائيات السابقة أن الثعلبة تصيب الرجال، صغارًا وكبارًا، أكثر من النساء ".

الثعلبة أكثر انتشارًا عند الرجال وتحدث بشكل خاص بسبب هرمون الذكورة المعروف باسم ديهدروتستوستيرون (DHT) الذي يؤدي إلى الصلع الذكوري النموذجي الأكثر شيوعًا.

ويعتقد أن هرمون DHT يتسبب في تصغير بصيلات الشعر ؛ فهو يثبط العناصر الغذائية للوصول إلى البصيلات مما يؤدي إلى تساقط الشعر ، وقد يختلف هذا في النمط حيث يبدأ الشعر بالتراجع عند الصدغين وعلى التاج ببطء ثم يختفي في النهاية .

استخدام بعض الأعشاب التي تعالج الجفاف وكذلك الشعر التالف وتساعد في اكتساب الشعر بشكل طبيعي.

الحفاظ على نظام غذائي متوازن مليء بالمعادن والفيتامينات والبروتينات وما إلى ذلك.

يجب أن يكون الحليب ضروريًا في النظام الغذائي لكل من النساء والرجال.

بالنسبة للنساء، يوصى بالامتناع عن منتجات العناية بالشعر الكيميائية، ويجب أن يكون استخدام مجفف الشعر في حده الأدنى .

استخدام حمامات الزيت أمر لا بد منه لكل من الرجال والنساء.

يجب أن تكون دورة الهضم سلسة.

تناول فيتامين د عن طريق ضوء الشمس في ساعات الصباح الباكر قبل الساعة 8-9 صباحًا

بعض النصائح لوقف تساقط الشعرما هو العلاج المتاح للثعلبة

بمجرد تشخيص الثعلبة من قبل الطبيب ، من الضروري معرفة السبب والعلاج، ولحسن الحظ ، هناك بعض العلاجات غير الجراحية والجراحية المتاحة عند إجراء تغييرات في نمط الحياة لا تعمل، وفيما يلي العلاجات التي تقدم: