شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لخفض مستويات الكوليسترول في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد الكوليسترول في كل خلية من خلايا الجسم، حيث تلعب هذه المادة دورًا مهمًا للغاية في جسمك، فهي تساعدك على هضم الأطعمة وإنتاج الهرمونات وتوليد فيتامين د، ينتجها الجسم ولكنه موجود أيضًا في الطعام.

ارتفاع الكوليسترول هو القاتل الصامت حيث لا تظهر عليه أعراض عادة، ولكن يمكن أن يكون له مضاعفات تهدد الحياة، لذا فمن الأفضل ضمان خفض مستوى الكوليسترول لديك إذا كنت في خطر.

يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في دمك، هذه الحالة ناتجة عن تناول الأطعمة الدهنية وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، بالإضافة إلى ذلك ، ينتج ارتفاع الكوليسترول عن زيادة الوزن والتدخين وشرب الكحول.

ووفقا لتقرير موقع " express"، يمكن للكثير من الكوليسترول أن يسد الأوعية الدموية ويعني أنه من المرجح أن يعاني شخص ما من مشاكل في القلب أو سكتة دماغية.

كيف تخفض مستويات الكوليسترول

هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها خفض مستوى الكوليسترول لديك، ولكن يمكن تحقيق ذلك بشكل أساسي من خلال الحفاظ على نظام غذائي ونمط حياة صحيين.

الدهون غير المشبعة

يمكن للأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أن ترفع مستوى الكوليسترول في الدم ، وبالتالي فإن تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة يمكن أن يكون لها تأثير ملطف على مستويات الكوليسترول لديك.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة:

· الأسماك الزيتية بما في ذلك السلمون والماكريل

· المكسرات مثل الكاجو واللوز

· البذور مثل بذور عباد الشمس واليقطين

· افوكادو

· زيوت نباتية قابلة للدهن.

· الدهون المتحولة

تعمل الدهون المتحولة عن طريق رفع مستويات الكوليسترول في الدم وغالبًا ما توجد في المنتجات الحيوانية مثل منتجات الألبان واللحوم.

قلل من إجمالي الدهون

سيساعد تقليل كمية الدهون في نظامك الغذائي على تقليل مستوى الكوليسترول لديك، فبدلاً من قلي الأطعمة أو تحميصها، يجب أن تحاول شوي الأطعمة أو تبخيرها أو غليها أو سلقها أو تسخينها في الميكروويف.

الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الألياف في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومستوى الكوليسترول، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف الخبز الكامل والنخالة والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبطاطس مع قشرها والشوفان والشعير والبقول والمكسرات والبذور، يساعد تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا على خفض مستوى الكوليسترول لديك.

ممارسة التمارين الرياضية

يمكن أن تساعد زيادة مستويات نشاطك عن طريق ممارسة المزيد من التمارين على خفض مستويات الكوليسترول لديك، يجب أن تهدف إلى القيام بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية المعتدلة كل أسبوع لتحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

أدوية الستاتينات

العقاقير المخفضة للكوليسترول هي أدوية مصممة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، يتم تقديم هذه الأدوية عادةً لأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض القلب التاجية أو أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى أو أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي يشير إلى أنهم قد يصابون بهذه الحالة على مدى السنوات العشر القادمة.

يمكنك أيضًا شراء العقاقير المخفضة للكوليسترول دون وصفة طبية، ولكن يجب عليك التحدث إلى طبيبك الذي يمكنه أيضًا وصفها.