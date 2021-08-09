شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مجموعة أدوية محتملة قد تعمل ضد سرطان البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع السرطانات فتكًا، حيث يصيب الملايين حول العالم، وتشير التقارير إلى أن حوالي 10٪ فقط من المرضى يعيشون لمدة خمس سنوات بعد التشخيص بهذا المرض، ويتطور هذا النوع من السرطان في أنسجة البنكرياس، وهو عضو يقع خلف الجزء السفلي من معدتك في بطنك، ووفقا لتقرير موقع "healthline"، يفرز البنكرياس هرمونات تعزز الهضم وتطلق الإنزيمات التي تحسن الهضم.

يبدأ النوع الأكثر شيوعًا من سرطان البنكرياس في الخلايا التي تبطن القنوات التي تنقل الإنزيمات الهضمية من البنكرياس، يمكن أن يتأثر البنكرياس بمجموعة متنوعة من الأورام الخبيثة وغير السرطانية.

نادرًا ما يتم اكتشاف سرطان البنكرياس مبكرًا عندما يكون أكثر قابلية للعلاج، وهذا يرجع إلى حقيقة أنه في كثير من الأحيان لا تظهر عليه الأعراض حتى ينتقل إلى أعضاء أخرى، ويتم تحديد خيارات العلاج لسرطان البنكرياس حسب مرحلة المرض.



سرطان البنكرياس

أعراض سرطان البنكرياس

لن تكون قادرًا على الشعور بوجود كتلة أو ورم في الجزء الخارجي من بطنك إذا كنت مصابًا بسرطان البنكرياس، من المحتمل ألا تتمكن من ملاحظة أي أعراض حتى ينتشر السرطان، في بعض الأحيان، يُشار إليه أيضًا على أنه مرض صامت لأنه من الصعب اكتشافه مبكرًا، وتتضمن بعض الأعراض الشائعة التي قد تظهر مع تضخم الورم ما يلي:

ألم في البطن يمتد إلى ظهرك

فقدان الوزن غير المتوقع

الجوع أو العطش المفرط

البول الداكن

براز فاتح اللون

تورم واحمرار وألم في الساق

تضخم المرارة

جلطات الدم

إعياء

العلاج المحتمل ضد سرطان البنكرياس

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة A Cancer Cell ، طور فريق من باحثي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي، استراتيجية علاج مناعي يمكن أن تساعد في علاج سرطان البنكرياس.

تم إثبات أن نهج العلاج المناعي، الذي يتكون من مزيج من ثلاثة أدوية يعزز دفاعات الجسم المناعية ضد الأورام الخبيثة ، يستأصل سرطانات البنكرياس في الفئران، ومن المتوقع أن يبدأ العلاج الجديد في التجارب السريرية في وقت لاحق من هذا العام.