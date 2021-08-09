صحة ورشاقة

6 طرق طبيعية لعلاج الهربس.. منها العسل وزيت الزيتون

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القاهرة - سامية سيد - مرض الهربس هو عدوى تأتي من فيروس الهربس البسيط، على الرغم من عدم وجود علاج حاليًا، إلا أن هناك بعض العلاجات لتخفيف الحالة، بما في ذلك العلاجات المنزلية التي قد تساعد في تخفيف الأعراض التى تشمل تقرحات على الجلد فى الفم، فى التقرير التالى نتحدث عن  العلاجات المنزلية التي قد تساعد الشخص في مرض الهربس، وفقا لما نشره  موقع "healthline".

الكمادات

 

قد تساعد العلاجات المنزلية بما في ذلك الكمادات في علاج أعراض الهربس، قد تخفف الكمادات الساخنة أو الباردة من ألم وحكة الهربس.

 

الكمادات
الكمادات

 

العسل

 

تشير إحدى الدراسات التي أجريت عام 2019 إلى أن العسل قد يكون فعالًا في علاج الهربس الفموي مثل الكريمات المضادة للفيروسات، ويمكن أن يتحسن الهربس الفموي في غضون أسبوع إلى أسبوعين دون علاج.

 

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الثوم

 

تشير بعض الدراسات إلى أن الأليسين، وهو مركب موجود في الثوم، قد يكون فعالا ضد فيروس الهربس البسيط، ومع ذلك، لا يوجد دليل واضح يشير إلى أن الثوم يمكن أن يمنع أو يعالج الهربس، هناك طرق مختلفة لاستخدام الثوم، بما في ذلك تناول الثوم الطازج وتناول كبسولات الثوم.

 

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الفيتامينات

 

قد تساعد الفيتامينات المختلفة في حماية الجسم من الفيروس وتقليل الأعراض، من المرجح أن تتكرر عدوى الهربس إذا كان لدى الشخص مستويات منخفضة من فيتامين (د)، يمكن أن يحمي مصدر فيتامين د الجسم من العدوى عن طريق تحسين جزء من جهاز المناعة.

 

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المكملات الغذائية

 

تشير الدراسات إلى أن المكملات الغذائية التالية قد تكون فعالة في السيطرة على أعراض الهربس: الزنك، وأحادي الفوسفات الأدينوزين، وبلسم الليمون، وفيتامين سي، وفيتامين هـ.

 

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الزيوت

 

يعد استخدام الزيوت المخففة أمرا مهما، تشمل الزيوت المخففة، أو الزيوت الحاملة، زيت اللوز وزيت الزيتون.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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