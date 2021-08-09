صحة ورشاقة

7 علامات تحذيرية لمرض الزهايمر.. منها صعوبات التواصل وكثرة التكرار

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القاهرة - سامية سيد - مرض الزهايمر يتسبب فى مشاكل بالتركيز والقدرة على الانتباه والمهارات اللغوية وحل المشكلات والإدراك البصري، كما يمكن أن يجعل من الصعب على الشخص التحكم في عواطفه ويؤدي إلى تغييرات في الشخصية، قد  يستغرقون وقتا أطول بكثير للقيام بها أو يواجهون صعوبة في إنهائها، فى التقرير التالى نتناول العلامات التحذيرية التي حددها خبراء الصحة العامة والعلاج الزهايمر ومنظمات الصحة العقلية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

7 علامات تحذيرية لمرض الزهايمر
 

صعوبة أداء المهام اليومية

 تقول جمعية الزهايمر بالولايات المتحدة إن الجميع يرتكب أخطاء، لكن الأشخاص المصابين بالزهايمر قد يجدون صعوبة متزايدة في القيام بأشياء مثل تتبع الفواتير الشهرية أو اتباع وصفة أثناء الطهي.

 

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التكرار:

 طرح سؤال ، سماع الإجابة ثم إعادة نفس السؤال بعد 15 دقيقة ، أو سرد نفس القصة حول حدث حديث عدة مرات ، هي أسباب تدعو للقلق.

 

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مشاكل الاتصال:

 

لاحظ ما إذا كان أحد أفراد أسرتك يواجه مشكلة في الانضمام إلى المحادثات أو متابعتها ، أو توقف فجأة في منتصف فكرة أو يكافح للتفكير في الكلمات أو أسماء الأشياء.

 

 

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صعوبة فى القدرات البصرية والمكانية 

 

قد يعاني الأشخاص المصابون بالزهايمر من صعوبة في القدرات البصرية والمكانية، يمكن أن يتجلى ذلك في مشاكل مثل الضياع أثناء القيادة ، وفقا لمايو كلينك.

 

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تغيرات الشخصية

  يبدأ الشخص في التصرف بقلق أو ارتباك أو خوف أو مريب على نحو غير عادي، ينزعج بسهولة أو يفقد الاهتمام بالأنشطة.

 

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ارتباك حول الزمان والمكان

  حال نسيان شخص مكان وجوده أو عدم تذكره كيف وصل إليه أن يدق ناقوس الخطر، هناك علامة أخرى مقلقة وهى أن الشخص أصبح مرتبكا بشأن الوقت.

 

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إهمال المظهر:  إذا بدا أن أحد أفراد عائلتك يعاني بشكل متزايد من سوء التقدير عند التعامل مع الأموال أو إهمال الحلاقة والنظافة ، فاحرص على الانتباه على أن هذا قد يكون علامة لمرض الزهايمر.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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