شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السرطان تجنب تناول الفول السوداني بكثرة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يبدأ السرطان في الانتشار إلى جزء مختلف من الجسم عن الذى بدء منه، يطلق عليه اسم السرطان النقيلي، والمعروف أيضًا بالمرحلة الرابعة من السرطان، ففي هذه المرحلة، يصعب علاج السرطان، وهو مسؤول عن معظم الوفيات المرتبطة بالسرطان.

في حين أن السرطان غالبًا لديه القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم ، إلا أن بعض العوامل يمكن أن تجعل الأورام تنمو بشكل أسرع أو تزيد من فرصة الإصابة بالسرطان النقيلي.

ويعد الغذاء من المحفزات الأولية التى يمكن أن تحفز الخلايا السرطانية على التكاثر بمعدل سريع، لهذا السبب ، غالبًا ما يُنصح مرضى السرطان بتجنب بعض الأطعمة عند الخضوع لعلاج السرطان، منها الفول السوداني هو واحد منهم، وفقا لموقع " thehealthsite".

وبعد سلسلة من الدراسات، خلص باحثو جامعة ليفربول إلى أن الاستهلاك المفرط أو المتكرر للغاية للفول السوداني من قبل مرضى السرطان قد يزيد من خطر انتشار الأورام السرطانية.

في أحدث دراسة، وجدوا أن بروتين مرتبط بالكربوهيدرات يدخل بسرعة إلى الدورة الدموية بعد تناول الفول السوداني - يتفاعل مع خلايا جدار الأوعية الدموية (البطانية) لإنتاج جزيئات تسمى السيتوكينات وهى التي تشجع الورم الخبيث السرطان.

مع زيادة إنتاج السيتوكين، فإن الخلايا البطانية الأخرى تكون قادرة على التعبير عن المزيد من جزيئات التصاق سطح الخلية، مما يجعلها أكثر جاذبية للخلايا السرطانية المنتشرة وبالتالي يحتمل أن تعزز ورم خبيث ، كما أوضح الباحثون في دراستهم.

تشير هذه النتائج إلى أن الاستهلاك المتكرر جدًا للفول السوداني من قبل مرضى السرطان قد يزيد من خطر انتشار السرطان، كما قال مؤلف الدراسة، لكنه أشار إلى أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من البحث والتحقيق.

أسوأ الأطعمة لمرضى السرطان

يجب على مرضى السرطان توخي الحذر من تناولهم الغذائي لأن بعض الأطعمة تحتوي على مركبات يمكن أن تسرع نمو وانتشار الخلايا السرطانية في الجسم أو تؤخر عملية الشفاء.

تتضمن بعض الأطعمة التي يجب تجنبها إذا تم تشخيص إصابتك بالسرطان ما يلي:

اللحوم المقلية أو المشوية أو المخبوزة، وذلك لأن تعريض البروتين الحيواني للحرارة العالية ينتج عنه منتجات ثانوية مسرطنة تسمى الأمينات الحلقية غير المتجانسة.

اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة مثل: السوسيس.

الأطعمة المحفوظة مثل المخللات.

الأطعمة المالحة أو السكرية أو الزيتية.

الطعام النيء أو غير المبستر.

أفضل الأطعمة لمرضى السرطان

الخضار الورقية الخضراء (للكالسيوم والحديد).

الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف (تشير الأبحاث إلى أن هذه الخضار تحتوي على مواد كيميائية نباتية يمكنها تحويل الإستروجين السيئ إلى إستروجين جيد ، وبالتالي تقليل خطر الانتكاس).

الطماطم والجزر والبازلاء واليقطين واللفت (للفيتامينات والألياف).

براعم الهليون الغنية بمضادات الأكسدة.

القرع المر حيث يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

تعتبر الطماطم والبقدونس مفيدًا بشكل خاص لمرضى سرطان البروستاتا.

الفواكه مثل البرتقال والموز والكيوي والخوخ والمانجو والكمثرى والفراولة والأفوكادو والجوافة والمشمش والتين والبرقوق والزبيب مفيدة لمن يعانون من السرطان.

بالنسبة للبروتينات، يمكن لمرضى السرطان اختيار اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان.

فيما يلي أفضل الأطعمة التي يجب تناولها كمريض بالسرطان لإدارة حالتك بشكل أفضل وفقًا للمركز الوطني للسرطان Sin gapore (NCCS):