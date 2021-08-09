شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الجريب فروت عديدة منها ترطيب الجسم وخفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجريب فروت هو نوع من الفواكه الحمضية اللاذعة، والتي لها فوائد صحية، وهو وجبة خفيفة وصحية ومنخفضة السعرات الحرارية تشعر بالشبع والامتلاء، ونتعرف في هذا التقرير على فوائد الجريب فروت، بحسب موقع "health".



فوائد الجريب فروت

فوائد الجريب فروتالجريب فروت غني بالماء

الجريب فروت يشعرك بالشبع ويخفف العطش أيضًا بسبب محتواه العالي من الماء.

يحتوي الجريب فروت، الذي يحتوي على 92٪ من الماء، على واحد من أعلى محتويات الماء في أي فاكهة هذا يجعله جيداً للصحة العامة.

وتتطلب جميع أنظمة وعمليات أجسامنا الماء، لذا فإن الترطيب الجيد يجعل جسمك أكثر كفاءة.

يقدم الجريب فروت الكثير من المغذيات والماء مقابل عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية: تحتوي نصف حبة الجريب فروت على 39 سعرًا حراريًا فقط لذلك فهو خيار رائع إذا كنت ترغب في زيادة تناولك للأطعمة عالية المغذيات ومنخفضة السعرات الحرارية.



فوائد الجريب فروت

خفض الكوليسترول الضار

قد يساعد تناول الجريب فروت يوميًا في خفض الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 15.5٪ ، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية الأمريكية.

تقوية المناعة

الجريب فروت يحتوى على كمية كبيرة من فيتامينات A و C وتشير بعض الأبحاث إلى أن عدم وجود ما يكفي من هذه الفيتامينات(والمغذيات الدقيقة الأخرى) قد يؤذي جهاز المناعة لديك، خاصة إذا كنت كبير في السن.

قد لا يمنع الجريب فروت الزكام ولكن الفيتامينات الموجودة بداخله قد تقلل من معاناتك أو ربما تقلل من مدة الإصابة بنزلة برد.

خفض ضغط الدم

قد يكون التأثير على ضغط الدم بسبب ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الجريب فروت يحيد البوتاسيوم الآثار السلبية للصوديوم لكن لا تأكل الجريب فروت إذا كنت تتناول بالفعل دواءً لخفض ضغط الدم.

التحكم في سكر الدم

يحتوي الجريب فروت أيضًا على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، مما يعني أنه لا يرفع نسبة السكر في الدم بالسرعة نفسها أو بقدر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مؤشر السكر مثل الخبز الأبيض أو حتى الموز أو البطيخ.