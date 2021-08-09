شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهل التعرق الليلى.. يمكن أن يكون علامة على مرض خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تجد نفسك تتعرق في منتصف الليل حتى مع تشغيل المكيف؟ على الرغم من أنه قد يكون طبيعيًا خلال فصل الصيف، إلا أنه إذا حدث عندما يكون الطقس جيدًا، فقد يكون علامة على شيء خطير، وينصح الخبراء وفقا لتقرير موقع " express"، بأنك إذا كنت تعانى من التعرق بشكل مفرط في الليل، فعليك مراجعة طبيبك مرة واحدة وإجراء فحص دم، فقد يشير التعرق الليلي الشديد المصحوب بأعراض أخرى مثل الحمى والإرهاق والنزيف وفقدان الوزن إلى مرض مثل اللوكيميا أو سرطان الدم.

كيفية التمييز بين التعرق الليلي الطبيعي والتعرق الذي قد يشير إلى شيء أكثر خطورة

اللوكيميا هو مصطلح شامل يستخدم للإشارة إلى سرطان خلايا الدم ككل، يتم تحديد نوع سرطان الدم الذي يصيب الشخص حسب نوع خلايا الدم الخبيثة، ويعتمد النوع أيضًا على ما إذا كان المرض يتطور بسرعة (حاد) أو ببطء (مزمن).

اللوكيميا هو أكثر أنواع السرطانات انتشارًا بين الأفراد فوق سن 55 عامًا، ولكنه أيضًا مرض شائع لدى الأطفال دون سن 15 عامًا.

يمكن أن يكون التعرق المفرط في الليل ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل، فقد يكون مؤشرًا مبكرًا لبعض أنواع السرطان، بما في ذلك أنواع مختلفة من سرطان الدم، في بعض الحالات.

التعرق الليلي العادي مقابل التعرق الليلي بسبب اللوكيميا

قد يكون التعرق الليلي الشديد أثناء النوم في جو بارد أحيانًا مؤشرًا على الإصابة بسرطان الدم، لكن الأعراض الأخرى قد تصاحب التعرق الليلي المرتبط باللوكيميا تشمل ما يلى:

فقدان الوزن المفاجئ

فقدان الشهية

الخمول والكسل

الحمى

عند الأطفال، قد تشمل الأعراض أيضًا:

نزيف أو كدمات

ألم في العظام

تضخم العقد الليمفاوية

شحوب الوجه

التعرق الليلي يمكن أن يكون أيضًا علامة على حالات أخرى

إذا كنت لا تعاني من أعراض أخرى لسرطان الدم، فإن التعرق المفرط يمكن أن يكون علامة على مجموعة متنوعة من الأسباب الأخرى، عند النساء الأكبر سنًا، يمكن أن يكون علامة على انقطاع الطمث، ومع ذلك، يمكن أن يكون التعرق الليلي مرتبطًا بالحمل والقلق والالتهابات وتشوهات الهرمونات أو انخفاض نسبة السكر في الدم.