شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أمراض خطيرة تسببها «حمية الكيتو».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذرت دراسة حديثة من خطورة حمية الكتيو، حيث من الممكن أن تزيد من خطر الإصابة بـ 7 أمراض شديدة الخطورة.

ويقوم اتباع نظام كيتو الغذائي، بتقليل تناول الكربوهيدرات، وتناول الاطعمة التي تحتوي على الدهون عالية الجودة باعتدال.

وحمية الكيتو هي مصطلح شامل يستخدم لوصف مجموعة من الحميات التي تتمحور حول الدهون، مما يجبر الجسم على الاعتماد على نوع من الوقود ينتجه الكبد من الدهون المخزنة المعروفة باسم الكيتون، بدلاً من السكريات. ومن أجل تحقيق ذلك، عليك حرمان الجسم من الكربوهيدرات والوصول إلى حالة الكيتونية.

ووجدت الدراسة أن حمية الكيتو تزيد من خطر الإصابة بالإمراض الخطيرة التالية:

• مرض القلب

• داء السكري

• السرطان

• مرض الزهايمر

• الفشل الكلوي

• أمراض الكلية

• عيوب الأنبوب العصبي عند حديثي الولادة

يذكر أن النظام الغذائي اليومي الذي يتكون من أطعمة مثل المأكولات البحرية والخضروات عالية الدهون مثل الأفوكادو والهليون والجبن والزبدة واللحوم هو مفتاح النظام الغذائي الكيتوني.

وأظهرت الأبحاث السابقة فاعلية هذا النظام الغذائي، مع آثاره الإيجابية على فقدان الوزن والسكري والصرع، بالإضافة إلى ادعاء البعض أنه مفيد لبعض أنواع السرطان ومرض الزهايمر.

وفي دراسة حديثة بقيادة لي كروسبي مديرة برنامج التثقيف الغذائي في لجنة الأطباء للطب المسؤول، أعاد الباحثون فحص نظام كيتو الغذائي مع نتائج مذهلة. وخلصت مراجعة كروسبي وفريقها إلى أنه على عكس المعتقدات السابقة، فإن التطبيق الوحيد المثبت لنظام كيتو الغذائي هو إمكانية اعتباره جزءاً من علاج شامل للصرع.