إعطاء أكثر من 351 مليون جرعة لقاح كورونا بأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة أعطت 351 مليوناً و400930 جرعة من لقاحات كورونا.

ارتفعت هذه الأرقام من 350 مليوناً و627188 جرعة لقاح قالت المراكز إنها مُنحت بحلول 7 أغسطس/آب من أصل 407 ملايين و550175 جرعة جرى تسليمها.

وقالت المراكز إن 194 مليوناً و866738 شخصاً تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 166 مليوناً و477481 شخصاً بشكل كامل حتى الأحد.

ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية لقاحي "موديرنا" و"فايزر/بيونتك" من جرعتين ولقاح "جونسون آند جونسون" من جرعة واحدة، وذلك حتى الساعة السادسة (1000 بتوقيت جرينتش) صباح اليوم.