شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تشعرك بالسعادة وتقلل التوتر.. أبرزها عين الجمل والبامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ترغب في الشعور بالسعادة وتقليل إحساسك بالقلق والتوتر؟، عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف علي أفضل الأطعمة التي تمنحك السعادة وتقلل توترك، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " menshealth.".

أوضح التقرير المنشور، أن تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، تعد من أفضل الحيل للشعور بالسعادة والتقليل من التوتر والقلق، وأيضا تعمل علي تنشيط خلايا الجسم، ومن ضمن هذه الأطعمة التالي:

-الشاي الأخضر

أكد التقرير المنشور، أن تناول كوبا من الشاي الأخضر يساهم في تعديل المزاج، والشعور بالسعادة والحد من التوتر والقلق، وتقليل فرض الإصابة بمرض السرطان وبعض الأمراض المزمنة الأخرى، والسبب في ذلك يرجع إلي احتواء الشاي الأخضر علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم في ذلك.

-الفلفل الأحمر

يحتوي علي نسبة عالية من فيتامين "سي" ، وعنصر الزنك، وبعض العناصر الغذائية الأخرى الهامة، وهذا الأمر يجعله من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تحسين نفسيتك، وتحد من الشعور بالقلق.

-عين الجمل

يحتوي علي الأوميجا 3، وبعض العناصر الغذائية الأخرى الهامة لصحة الجسم، ولذا ينصح بتناول حفنة صغيرة منه يوميا للشعور بالسعادة، والحفاظ علي صحة المخ والقلب.

-الزبادي

كوبا من الزبادي يوميا يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحتك بشكل عام، فيعمل علي تجديد البكتريا الجيدة للأمعاء، وتحسن عملية الهضم، وتقليل الشعور بالتوتر والقلق.

-البامية

تعد من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية التي تساهم بشكل كبير في الحد من زيادة الوزن، وغنية بالألياف التي تحافظ علي صحة القلب، وأيضا تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من الإصابة بالالتهابات، والشعور بالسعادة.

-بذور الكتان

أكدت جمعية القلب الأمريكية علي ضرورة تناول كوبا من العصير المضاف إليه ملعقة من بذور الكتان، وذلك لغناها بالأوميجا3، والألياف، هذه العناصر الهامة التي تساهم في الحصول علي صحة القلب الجيدة، وتشعرك بالمزاج الجيد والسعادة، وأيضا تقلل من الشعور بالقلق والتوتر.