شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ممنوعة ليلا للحصول على نوم هادئ.. أبرزها البطاطس المقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ترغب في الحصول على قسط جيد من النوم؟..عليك تجنب تناول مجموعة من الأطعمة في المساء، وذلك للحصول على نوم هادئ وصحي، فهناك بعض الأطعمة التي تزيد من فرص شعورك بالقلق والتوتر أثناء النوم، وذلك وفقا لموقع "thehealthy"، ومنها:

-البطاطس المقلية

هل تعلم أن تناولك للبطاطس المقلية قبل النوم مباشرة يتسبب في تعرض للشعور بحرقة المعدة، ويرجع السبب لهضم هذا النوع من الطعام الغني بالدهون خلال فترة النوم.

-الشاي

الشاي الأخضر والأحمر تعتبر من المشروبات الغنية بالكافين المادة التي تشعرك بالانتباه وعدم قدرك على أخذ قسط جيد من النوم، كما أنها تعتبر من المشروبات المدرة للبول، وهذا الأمر يعرضك لكثرة الذهاب للحمام خلال فترات النوم.

-الفشار

أوضح التقرير، أن تناول الفشار قبل النوم يتسبب في شعورك بالعطش خلال النوم، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من الملح المتسبب في رغبتك بتناول الماء بكثرة.

-الأيس كريم

الآيس كريم مليء بالدهون، وهذا يتسبب في إصابتك بعسر الهضم، وهذا الأمر يتسبب في عدم قدرتك علي النوم بشكل جيد.

- الشيكولاتة الساخنة

هناك اعتقاد منتشر وهو أن تناول كوبا من الشوكولاته الساخنة قبل النوم يساعدك للحصول على قسط جيد من النوم، ولكن في حقيقة الأمر أن الشوكولاتة الساخنة تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وهذا الأمر يتسبب في شعورك بالقلق والتوتر خلال ساعات النوم.

-البيتزا

تعتبر البيتزا من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ولذا تناولها قبل النوم يتسبب في شعورك بألم شديد في الجهاز الهضمي، وزيادة الحموضة بالمعدة، ولذا يجب تناول الأطعمة الخفيفة قبل النوم.

وأشار التقرير إلى أن تناول الوجبات الخفيفة قليلة السعرات الحرارية تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحصول على النوم الجيد والصحي، ومنها الفواكه والخضروات.