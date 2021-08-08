شكرا لقرائتكم خبر عن للحاصلين على لقاح كورونا.. ماذا تفعل إذا تعرضت لشخص مصاب بـالفيروس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا له فوائد كثيرة ويقربنا من مستوى معين من الحياة الطبيعية التي كانت سائدة قبل هذه الجائحة ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر بالنسبة لأولئك الذين يتم تطعيمهم مع الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بالفيروس مرة أخرى والذى تشهده عدد من دول العالم، فلا يزال هناك الكثير من الأفراد الذين تم تلقيحهم والذين يصابون بالعدوى، فى هذا التقرير نتعرف على ما الذى يجب أن تفعله إذا تعرضت لشخص مصاب بالفيروس، وفقا لتقرير موقع تايمز أوف انديا.

التطعيم يوفر مستوى من الأمان ومخاطر عدوى منخفضة

من الضروري الحصول على لقاح كورونا عندما يكون متاحًا نظرًا لأن اللقاحات تساعد في توفير مستوى أساسي من الدفاع (الأجسام المضادة التي تحركها اصطناعًيا) ، كما تقل فرص الإصابة بالعدوى أو انتشار الفيروس والتسبب في الالتهاب بطريقة شديدة ومع ذلك ، فإن هذا لا يقلل تمامًا من فرصة الإصابة بالعدوى، وبالتالي، لا يزال هناك مستوى معين من المخاطر التي يمكن أن يواجهها الفرد الذي تم تطعيمه.

ماذا يمكن أن يحدث إذا تعرضت لشخص جاءت نتيجة اختباره إيجابية؟

مع استمرار خطر الإصابة بفيروس كورونا إلى حد كبير فإن الفرد الذي تم تطعيمه ليس آمنًا تمامًا إذا تعرض لشخص أثبتت نتائج اختباره إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، لكن لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يكون لديهم مخاطر أقل.

هل سيُطلب منك العزل أو إجراء الاختبار بعد التطعيم؟

يلزم العزل أو الحجر الصحي بعد التعرض والاتصال الوثيق لمريض يشتبه في إصابته بفيروس كورونا للحد من انتشار العدوى ، وطلب المساعدة إذا ظهرت على أي شخص أعراض أو شعر بالمرض.

على الرغم من عدم وجود مبادئ توجيهية واضحة، إلا أن بعض الإرشادات السريرية تعتقد أن الأفراد الذين تم تطعيمهم قد يتعين عليهم اتباع معايير مريحة، أو في بعض الحالات، لا يتعين عليهم فعلاً عزل أنفسهم تمامًا بينما تساعد العزلة في حماية الآخرين من خطر التعرض، تحدد إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه ما لم تظهر الأعراض على الفرد الذي تم تطعيمه ، والذي يتعرض لشخص مصاب بالمرض ، فلا توجد حاجة حقيقية لإبعاد نفسه عن الآخرين سيكون من الكافي ارتداء قناع والحفاظ على بعض المسافة، تمامًا كما توصي الاحتياطات العامة.

ومع ذلك ، يوصى بإجراء الاختبار لتقليل المخاطر المحددة قد يحدث أيضًا أن يكون العديد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بدون أعراض، أو تظهر عليهم أعراض خفيفة إلى حد ما، لذا فإن إجراء الاختبار سيوفر مستوى من الضمان.

هل يمكن أن تنقل الفيروس للآخرين؟

هناك أيضًا خطر أقل في نقل الأفراد الذين تم تطعيمهم للفيروس إلى الآخرين في حين أنه لا يزال من الممكن أن يتعرض شخص ما لشخص محتمل إيجابى كورونا (بأي طريقة ممكنة)، تشير الدراسات إلى أن أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل لديهم أيضًا فائدة إضافية أقل من احتمالات نقل الفيروس إلى الآخرين هذا يعني أن الأشخاص المحيطين بهم أكثر أمانًا.

هل لدى الملقحين حمولة فيروسية أقل؟

حتى الآن ، يُفترض أنه نظرًا لأن الأشخاص الذين تم تلقيحهم لديهم فرص أقل للإصابة بمضاعفات خطيرة ، فإن حمل الفيروس لديهم أقل من الأشخاص غير المحصنين عند الإصابة.