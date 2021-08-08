أطباء مستشفى إماراتي يستأصلون 50 ورماً سرطانياً من بطن مريض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الفريق طبي في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" بالتعاون مع زملائهم في الهند والولايات المتحدة الأمريكية عملية جراحية أنقذت حياة مريض من السرطان.

وكان "راكشيث دوريسواميجودا" الذي لم يبلغ من العمر 17 عاماً عندما شخص الأطباء حالته بأنها إصابة بنوع نادر وعنيف من سرطان البطن، حيث كان يعاني من آلام شديدة في ظهره لأشهر عدة.



وقام بزيارة مستشفى في بنغالور وعندها كشفت الفحوص الطبية أنه مصابٌ بورم الخلايا الصغيرة المستديرة الصلدة "DSRCT" لم يتمكن الأطباء هناك من علاجه.

وتمت إحالة المريض إلى الدكتور ياسر أكمل أخصائي جراحة الأورام في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" لإجراء الجراحة لإنقاذ حياته الذي وصل إليه في مارس/آذار 2021.





وعمل فريق الجراحين في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" لأكثر من 16 ساعة حيث استأصلوا ما يزيد على 50 ورماً سرطانياً من بطنه منها ورمين كبيرين حول البنكرياس وفي منطقة الحوض بجوار المثانة والمستقيم.

وبعد استئصال جميع الأورام المرئية استخدم الفريقُ الطبيُّ المعالج جرعةً واحدةً من أدوية العلاج الكيميائي الساخنة أوصلوها مباشرةً إلى بطنه لتدمير أي خلايا سرطانية متبقية، لمنع تطورها إلى أورام أخرى.

وبعد هذه الجراحة الناجحة عاد راكشيث إلى منزله في الهند، حيث يتابع حالته الصحية مع الأطباء المحليين الذين يقدمون له الرعاية الطبية.