كورونا في ليبيا.. 3019 إصابة جديدة و30 حالة وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، تسجيل 3019 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 30 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1316 إصابة و340 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 27 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 267 ألفًا و846 شخصًا، بينهم 64 ألفًا و992 حالة نشطة، ووفاة 3719 شخصا.







يأتي ذلك فيما تعاني مدن الغرب الليبي من أزمة صحية شديدة مع انتشار وباء كورونا ونفاد الأكسجين من مخازن المستشفيات.

فيما اتهم الأهالي وزارة الصحة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية بالتقصير في حق الليبيين بعد حدوث فاجعة وفاة عائلة كاملة مكونة من أب وأم و3 أبناء وبنت في مركز عزل بمعيتيقة غرب البلاد.

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الليبية إعادة فرض حظر تجول جزئي لمدة أسبوعين، وآخر كلي لأيام السبت والأحد والإثنين في الغرب الليبي في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.