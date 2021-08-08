شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: جرعة واحدة من لقاح فايزر كافية لحماية المتعافين من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة صادرة عن جامعة راش في شيكاجو، أن تناول جرعة واحدة من لقاح فايزر كافية للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى وقت سابق، نظرا لأنهم حصلوا على مناعة قوية بعد التعافي من الإصابة الأولى، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

ولاحظ الباحثون ارتفاع مستويات الأجسام المضادة للفيروس لدى الأفراد المصابين سابقًا، عقب تناولهم جرعة واحدة من لقاح فايزر ، مقارنة بالأفراد غير المصابين بالعدوى من قبل، كما تبين أن تناول الأشخاص المصابين سابقًا جرعة ثانية من لقاح فايزر لم يفعل شيئًا يذكر لزيادة مستويات الأجسام المضادة لديهم، مما يشير إلى أن جرعة واحدة قد كفيلة بحمايتهم من العدوى مرة ثانية.

واشارت الدراسة إلى أن التأكد من الحماية الفعالة لجرعة واحدة من لقاح فايزر للمتعافين من كورونا، ستؤدى إلى توفير ملايين الجرعات الإضافية لصالح غيرهم.

وأجريت الدراسة على عدد من المشاركين الذين سبق إصابتهم بالفيروس من قبل، وبعد منحهم الجرعة الأولى من لقاح فايزر، تم قياس الأجسام المضادة للفيروس، التى كانت قادرة على مواجهته اذا هاجم الجهاز المناعي لهؤلاء الأشخاص مرة ثانية، حيث بلغ متوسط ​​عمر المشاركين 42 عامًا ، وكان حوالي ثلاثة أرباعهم من النساء.

وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن العدوى السابقة وحدها لم تمنحك مناعة قوية ضد الفيروس، لذا لابد من تناول جرعات اللقاح التى تكسبك مناعة قوية من العدوى. وأكدت الدراسة على أهمية تناول الأشخاص الذين لم يصابوا بعدوى فيروس كورونا بجرعتين من اللقاح لضمان الوقاية من الفيروس.