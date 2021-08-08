شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار جديد لفيروس كورونا يحدد أنواع السلالات من لعاب المريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل باحثون فى جامعة هارفارد، إلى ابتكار اختبار جديد يتمكن من الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وتحديد السلالة المصاب بها المريض فى غضون فترة زمنية قصيرة، حيث تم تطوير هذا الاختبار المنزلى الذى يمكنك استخدامه بأرخص تكلفة التى لم تزيد عن 4 ونصف جنيها إسترليني، نقلا عن موقع إكسبريس.

وأوضح الباحثون، أن اختبار فيروس كورونا الجديد يتمكن فى الكشف عن الإصابة بالعدوى وتحديد نوع السلالة من خلال البصق، لنتمكن من التمييز بين ثلاث سلالات من بينهم متغير دلتا الناشئ بالهند.

ونجح الاختبار الجديد فى الكشف عن الإصابة وتحديد السلالة فى غضون 60 دقيقة، حيث يعطى نتائج أدق وأسرع من اختبارات PCR المعتمدة على المعمل والتي تستغرق ما يصل إلى يومين للحصول على نتيجة دقيقة.

وأطلق الباحثون، على هذا الاختبار miSHERLOCK، والذى لم يتطلب الحصول على مسحة من الأنف بل أنه يمنحك النتائج الدقيقة من خلال البصق.

وأوضح الباحثون، أن نتائج هذا الاختبار فعالة بنسبة 96 % عندما يتعلق الأمر بتحديد عدوى الفيروس ، بينما تصل دقتها إلى 95 % في تحديد الأشخاص غير المصابين.

ويقوم المريض بالبصق في جهاز محدد ثم يضغط على المكبس لأسفل، وتنتظر للحصول على النتيجة بعد ساعة، حيث يعتمد هذا الجهاز على تقنية CRISPR وهي أداة لتحرير الجينات ، تتمكن من اكتشاف الفيروس والسلالة في اللعاب.

وأوضح الباحثون، أن الجهاز الجديد يعطي للمرضى والأطباء صورة أسرع وأكثر دقة لصحة الشخص المصاب، مقارنة بالاختبارات التقليدية الأخرى.